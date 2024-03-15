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СК возбудил дело о халатности из-за сгоревших домов в Приморье
СК возбудил дело о халатности из-за сгоревших домов в Приморье - РИА Новости, 15.03.2024
СК возбудил дело о халатности из-за сгоревших домов в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как в приморском поселке Шкотово сгорели жилые дома и постройки из-за природного пожара, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:40
2024-03-15T18:40
2024-03-15T18:43
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как в приморском поселке Шкотово сгорели жилые дома и постройки из-за природного пожара, сообщает СУ СК. В пятницу власти Приморья сообщили, что в поселке Шкотово, предварительно, из-за природного пожара сгорели шесть жилых домов, люди находятся в пунктах временного размещения. "В результате пожара пострадали хозяйственные и жилые строения на нескольких улицах поселка Шкотово. По данному факту.... возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СК в Telegram-канале. По версии следствия, должностными лицами администрации Шкотовского района "не были соблюдены требования по подготовке к пожароопасному сезону". В пятницу власти сообщали, что утром началась активизация палов сухой травы в Надеждинском районе. В селе Виневитино загорелись два жилых дома, в садовом товариществе в Кипарисово - около десяти построек. По сообщению властей, сильный ветер осложняет работу спасателей. Позже уточнялось, что спасатели устранили угрозу жилым домам от природных пожаров в трех населенных пунктах Приморья, где происходят масштабные палы. В 22 муниципалитетах Приморья введен особый противопожарный режим. Крупные природные пожары периодически возникают в районах края с начала марта.
https://ria.ru/20240314/pozhar-1932967682.html
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происшествия, россия, шкотовский район, надеждинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Шкотовский район, Надеждинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о халатности из-за сгоревших домов в Приморье
СК возбудил дело о халатности из-за сгоревших домов в поселке в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как в приморском поселке Шкотово сгорели жилые дома и постройки из-за природного пожара, сообщает СУ СК
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В пятницу власти Приморья сообщили, что в поселке Шкотово, предварительно, из-за природного пожара сгорели шесть жилых домов, люди находятся в пунктах временного размещения.
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"В результате пожара пострадали хозяйственные и жилые строения на нескольких улицах поселка Шкотово. По данному факту.... возбуждено уголовное дело по... части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СК в Telegram-канале.
По версии следствия, должностными лицами администрации Шкотовского района "не были соблюдены требования по подготовке к пожароопасному сезону".
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В пятницу власти сообщали, что утром началась активизация палов сухой травы в Надеждинском районе. В селе Виневитино загорелись два жилых дома, в садовом товариществе в Кипарисово - около десяти построек. По сообщению властей, сильный ветер осложняет работу спасателей. Позже уточнялось, что спасатели устранили угрозу жилым домам от природных пожаров в трех населенных пунктах Приморья, где происходят масштабные палы.
В 22 муниципалитетах Приморья введен особый противопожарный режим. Крупные природные пожары периодически возникают в районах края с начала марта.