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В Крыму завели дело из-за залитой зеленкой урны для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
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В Крыму завели дело из-за залитой зеленкой урны для голосования
В Крыму завели дело из-за залитой зеленкой урны для голосования - РИА Новости, 15.03.2024
В Крыму завели дело из-за залитой зеленкой урны для голосования
Уголовное дело возбуждено из-за инцидента на избирательном участке в Симферополе, где женщина залила зеленкой урну для голосования, сообщает в пятницу СУСК по... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:52
2024-03-15T17:52
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
следственный комитет россии (ск рф)
михаил малышев
симферополь
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за инцидента на избирательном участке в Симферополе, где женщина залила зеленкой урну для голосования, сообщает в пятницу СУСК по региону. Инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Глава избиркома Крыма Михаил Малышев ранее уточнил, что женщина залила жидкостью только сам КОИБ (Комплекс обработки избирательных бюллетеней), а бюллетени в нем не пострадали. "Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ)", - говорится в релизе. Следователи уточнили, что преступление совершила 31-летняя крымчанка: она пронесла в пакете из-под сока зеленку на избирательный участок на улице Кечкеметская и вылила ее в урну для бюллетеней. Сейчас девушка на допросе. Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела. Как объяснял РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.
https://ria.ru/20240315/urny-1933294366.html
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выборы президента рф, следственный комитет россии (ск рф), михаил малышев, симферополь, происшествия, россия, москва
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Михаил Малышев, Симферополь, Происшествия, Россия, Москва
В Крыму завели дело из-за залитой зеленкой урны для голосования

СК: в Крыму завели дело из-за залитой зеленкой урны для голосования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за инцидента на избирательном участке в Симферополе, где женщина залила зеленкой урну для голосования, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Глава избиркома Крыма Михаил Малышев ранее уточнил, что женщина залила жидкостью только сам КОИБ (Комплекс обработки избирательных бюллетеней), а бюллетени в нем не пострадали.
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"Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ)", - говорится в релизе.
Следователи уточнили, что преступление совершила 31-летняя крымчанка: она пронесла в пакете из-под сока зеленку на избирательный участок на улице Кечкеметская и вылила ее в урну для бюллетеней. Сейчас девушка на допросе.
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Как объяснял РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.
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