https://ria.ru/20240315/delo-1933237738.html

В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки

В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки - РИА Новости, 15.03.2024

В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки

Уголовное дело возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:33

2024-03-15T14:33

2024-03-15T14:35

происшествия

самара

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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы. "Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 У РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в начале марта 2024 года местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось", - говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Самарской области. В прикрепленном к посту видео представитель ведомства уточняет, что "молодая девушка в вечернее время почувствовала себя плохо" Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о случае, о котором в пятницу сообщили несколько Telegram-каналов. По их данным, в начале марта девушка со знакомым поужинала в ресторане в центре Самары, они заказали роллы. После ужина на прогулке девушке стало плохо, она начала задыхаться. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась от остановки сердца. Позже стало известно, что у девушки могла быть аллергия на рыбу.

https://ria.ru/20240129/narkotiki-1924182663.html

https://ria.ru/20240124/sud-1923252780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара