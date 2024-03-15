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В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки - РИА Новости, 15.03.2024
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14:33 15.03.2024 (обновлено: 14:35 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/delo-1933237738.html
В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки
В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки - РИА Новости, 15.03.2024
В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки
Уголовное дело возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:33
2024-03-15T14:35
происшествия
самара
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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы. "Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 У РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в начале марта 2024 года местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось", - говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Самарской области. В прикрепленном к посту видео представитель ведомства уточняет, что "молодая девушка в вечернее время почувствовала себя плохо" Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о случае, о котором в пятницу сообщили несколько Telegram-каналов. По их данным, в начале марта девушка со знакомым поужинала в ресторане в центре Самары, они заказали роллы. После ужина на прогулке девушке стало плохо, она начала задыхаться. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась от остановки сердца. Позже стало известно, что у девушки могла быть аллергия на рыбу.
https://ria.ru/20240129/narkotiki-1924182663.html
https://ria.ru/20240124/sud-1923252780.html
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происшествия, самара
Происшествия, Самара
В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки

СК: в Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы.
"Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 У РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в начале марта 2024 года местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось", - говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Самарской области.
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В прикрепленном к посту видео представитель ведомства уточняет, что "молодая девушка в вечернее время почувствовала себя плохо"
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о случае, о котором в пятницу сообщили несколько Telegram-каналов. По их данным, в начале марта девушка со знакомым поужинала в ресторане в центре Самары, они заказали роллы. После ужина на прогулке девушке стало плохо, она начала задыхаться. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась от остановки сердца. Позже стало известно, что у девушки могла быть аллергия на рыбу.
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