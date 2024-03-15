https://ria.ru/20240315/delo-1933237738.html
В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки
В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки - РИА Новости, 15.03.2024
В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки
Уголовное дело возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:33
2024-03-15T14:33
2024-03-15T14:35
происшествия
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы. "Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 У РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в начале марта 2024 года местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось", - говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Самарской области. В прикрепленном к посту видео представитель ведомства уточняет, что "молодая девушка в вечернее время почувствовала себя плохо" Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о случае, о котором в пятницу сообщили несколько Telegram-каналов. По их данным, в начале марта девушка со знакомым поужинала в ресторане в центре Самары, они заказали роллы. После ужина на прогулке девушке стало плохо, она начала задыхаться. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась от остановки сердца. Позже стало известно, что у девушки могла быть аллергия на рыбу.
https://ria.ru/20240129/narkotiki-1924182663.html
https://ria.ru/20240124/sud-1923252780.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара
В Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки
СК: в Самаре завели дело после смерти поужинавшей в ресторане девушки
САМАРА, 15 мар - РИА Новости.
Уголовное дело
возбудили в Самаре по факту смерти девушки после ужина в одном из ресторанов города, где она съела роллы.
"Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 У РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в начале марта 2024 года местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось", - говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Самарской области.
В Волгограде мигрант получил срок после смерти девушки от наркотиков
В прикрепленном к посту видео представитель ведомства уточняет, что "молодая девушка в вечернее время почувствовала себя плохо"
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о случае, о котором в пятницу сообщили несколько Telegram-каналов. По их данным, в начале марта девушка со знакомым поужинала в ресторане в центре Самары, они заказали роллы. После ужина на прогулке девушке стало плохо, она начала задыхаться. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась от остановки сердца. Позже стало известно, что у девушки могла быть аллергия на рыбу.
В Воронеже взяли под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки