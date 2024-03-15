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В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
07:53 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/deg-1933100104.html
В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ
В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024
В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ
Почти 16% избирателей Алтайского края проголосуют с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это 276 808 человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:53
2024-03-15T07:53
выборы президента россии — 2024
алтайский край
россия
ирина акимова
политика
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Почти 16% избирателей Алтайского края проголосуют с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это 276 808 человек, сообщила журналистам председатель крайизбиркома Ирина Акимова. "ДЭГ впервые применяется на выборах президента РФ… По Алтайскому краю такой способ голосования выбрали 276 808 человек, это более 15%, почти 16% от общего числа избирателей Алтайского края", - отметила Акимова. В Алтайском крае свои двери открыли 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек. Выборы пройдут в течение трех дней - 15,16 и 17 марта.
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алтайский край, россия, ирина акимова, политика
Выборы президента России — 2024, Алтайский край, Россия, Ирина Акимова, Политика
В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ

Крайизбирком: почти 16% избирателей Алтайского края проголосуют с помощью ДЭГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Почти 16% избирателей Алтайского края проголосуют с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это 276 808 человек, сообщила журналистам председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
"ДЭГ впервые применяется на выборах президента РФ… По Алтайскому краю такой способ голосования выбрали 276 808 человек, это более 15%, почти 16% от общего числа избирателей Алтайского края", - отметила Акимова.
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дистанционное голосование в России
Вчера, 02:12
В Алтайском крае свои двери открыли 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек. Выборы пройдут в течение трех дней - 15,16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024Алтайский крайРоссияИрина АкимоваПолитика
 
 
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