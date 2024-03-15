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В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ
В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024
В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ
Почти 16% избирателей Алтайского края проголосуют с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это 276 808 человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:53
2024-03-15T07:53
2024-03-15T07:53
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ирина акимова
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БАРНАУЛ, 15 мар - РИА Новости. Почти 16% избирателей Алтайского края проголосуют с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это 276 808 человек, сообщила журналистам председатель крайизбиркома Ирина Акимова. "ДЭГ впервые применяется на выборах президента РФ… По Алтайскому краю такой способ голосования выбрали 276 808 человек, это более 15%, почти 16% от общего числа избирателей Алтайского края", - отметила Акимова. В Алтайском крае свои двери открыли 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек. Выборы пройдут в течение трех дней - 15,16 и 17 марта.
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алтайский край, россия, ирина акимова, политика
Выборы президента России — 2024, Алтайский край, Россия, Ирина Акимова, Политика
В Алтайском крае рассказали о количестве избирателей, пользующихся ДЭГ
Крайизбирком: почти 16% избирателей Алтайского края проголосуют с помощью ДЭГ