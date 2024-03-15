Рейтинг@Mail.ru
Россия должна выйти на первое место по турпотоку на Кубу, заявил Чернышенко - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933343481.html
Россия должна выйти на первое место по турпотоку на Кубу, заявил Чернышенко
Россия должна выйти на первое место по турпотоку на Кубу, заявил Чернышенко - РИА Новости, 15.03.2024
Россия должна выйти на первое место по турпотоку на Кубу, заявил Чернышенко
Туристы из России должны занять первое место среди всех стран мира по прибытиям на Кубу, сейчас они третьи, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:19
2024-03-15T19:19
россия
куба
дмитрий чернышенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925480015_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_78a9a523ad609cfdcd37d0f392df95e8.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Туристы из России должны занять первое место среди всех стран мира по прибытиям на Кубу, сейчас они третьи, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе межправительственной Российско-Кубинской комиссии. "Россия сейчас первая среди европейских стран по турпотоку (на Кубу - ред.), но все еще третья среди всего потока туристов. Поэтому задача - чтобы российские туристы были "номер один" среди всех стран на Кубе", - сказал Чернышенко. В конце прошлого года он отмечал, что прогнозируется рост туристического потока из России на Кубу в 4 раза. А посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в январе подвел итог: в 2023 году Кубу посетили 185 тысяч российских туристов. Они рассчитывают, что в 2024 году цифра достигнет 250 тысяч.
https://ria.ru/20240219/kuba-1928339475.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925480015_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_a03af95f73b7f72126264a01e02491df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, В мире
Россия должна выйти на первое место по турпотоку на Кубу, заявил Чернышенко

Чернышенко: туристы РФ должны выйти на первое место в мире по прибытиям на Кубу

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Туристы из России должны занять первое место среди всех стран мира по прибытиям на Кубу, сейчас они третьи, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе межправительственной Российско-Кубинской комиссии.
"Россия сейчас первая среди европейских стран по турпотоку (на Кубу - ред.), но все еще третья среди всего потока туристов. Поэтому задача - чтобы российские туристы были "номер один" среди всех стран на Кубе", - сказал Чернышенко.
В конце прошлого года он отмечал, что прогнозируется рост туристического потока из России на Кубу в 4 раза. А посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в январе подвел итог: в 2023 году Кубу посетили 185 тысяч российских туристов. Они рассчитывают, что в 2024 году цифра достигнет 250 тысяч.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Лавров рассказал о российских кредитах, предоставленных Кубе
19 февраля, 21:24
 
РоссияКубаДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала