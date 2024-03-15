https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933343481.html

Россия должна выйти на первое место по турпотоку на Кубу, заявил Чернышенко

Россия должна выйти на первое место по турпотоку на Кубу, заявил Чернышенко - РИА Новости, 15.03.2024

Россия должна выйти на первое место по турпотоку на Кубу, заявил Чернышенко

Туристы из России должны занять первое место среди всех стран мира по прибытиям на Кубу, сейчас они третьи, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:19

2024-03-15T19:19

2024-03-15T19:19

россия

куба

дмитрий чернышенко

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Туристы из России должны занять первое место среди всех стран мира по прибытиям на Кубу, сейчас они третьи, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе межправительственной Российско-Кубинской комиссии. "Россия сейчас первая среди европейских стран по турпотоку (на Кубу - ред.), но все еще третья среди всего потока туристов. Поэтому задача - чтобы российские туристы были "номер один" среди всех стран на Кубе", - сказал Чернышенко. В конце прошлого года он отмечал, что прогнозируется рост туристического потока из России на Кубу в 4 раза. А посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в январе подвел итог: в 2023 году Кубу посетили 185 тысяч российских туристов. Они рассчитывают, что в 2024 году цифра достигнет 250 тысяч.

https://ria.ru/20240219/kuba-1928339475.html

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россия, куба, дмитрий чернышенко, в мире