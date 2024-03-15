https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html

Буддисты намерены обсудить с ФСИН книги для заключенных

Буддисты намерены обсудить с ФСИН книги для заключенных - РИА Новости, 15.03.2024

Буддисты намерены обсудить с ФСИН книги для заключенных

Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям намерен провести круглый стол с ФСИН о распространении буддийской литературы в учреждениях ведомства,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:25

2024-03-15T18:25

2024-03-15T18:28

религия

москва

санкт-петербург

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820167256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58e9d1c084e67906387c525825b0e28e.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям намерен провести круглый стол с ФСИН о распространении буддийской литературы в учреждениях ведомства, уже есть предложения об изданиях, которые могли бы быть для этого подобраны, сообщил РИА Новости вице-президент фонда Олег Вавилов."В апреле или мае мы хотим сделать круглый стол с представителями психологической службы ФСИН и с теми ламами, которые либо уже имеют опыт работы с ФСИН, либо хотели бы присоединиться к этому. Мы хотим все-таки решить это на федеральном уровне, потому что как раз на локальном и региональном это как-то решается: я знаю, что по северо-западу наши коллеги из Санкт-Петербурга работают, по Калмыкии, по Бурятии, по Туве. А вот общего решения на федеральном уровне сейчас нет буддийского, и здесь вот как раз ЦДУБ могло бы быть выступить как организация, отвечающая за работу ФСИН с буддистским сообществом", – сказал РИА Новости Вавилов по итогам круглого стола буддистов Москвы в Институте Китая и современной Азии РАН.Он отметил, что в этом процессе могут участвовать и ламы, духовно сопровождавшие участников специальной военной операции. При этом литература, подходящая для распространения в местах лишения свободы, по его мнению, существует в разных школах буддизма, речь идет об отборе качественных и проверенных без "сектарного" направления, которая давала бы людям основу буддийского мировоззрения и понимания."Есть люди, которые готовы над этим работать, и есть предложения от центров, которые готовы предложить свои готовые сборники. Но я думаю, что можно будет сделать именно несколько изданий, которые были бы специально подобраны для работы с заключенными. Вплоть до того, что у нас есть запрос от тувинских наших друзей, чтобы сделать на тувинском языке такие сборники, потому что для Тувы это актуальный вопрос – чтобы это было не только на русском языке", – заключил Вавилов.Вместе с тем, на круглом столе председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) призвал проявлять осмотрительность в насыщении учреждений ФСИН буддийской литературой и не оставлять этот процесс без духовного руководства."Мы планируем заключить договор, допустим, от ЦДУБ, но при этом на каждую книгу мы должны будем ставить печать, и, по сути, эта организация будет нести полную ответственность за ту литературу, которую она заносит. Поэтому не спешите сразу искать любые выходы, чтобы закинуть туда книги: если они достанутся психически нездоровому человеку, если что-то случится – мы будем отвечать. Нам важно сохранить безупречную репутацию буддистов в России", – сказал он, выступая на круглом столе.Также он рассказал РИА Новости о планах создания портала с буддийской литературой. "(Ассоциация буддийских общин Арья Сангха – ред.) делали свою буддийскую "Вики", ее аналог, и фонд готов тоже в этом поучаствовать. Мы по крайней мере в этом году начнем работу над этим: это скорее коллектив экспертов, которые могли бы этим заняться, потому что огромное количество буддийской литературы существует, и надо посмотреть, насколько она соответствует критериям", – сказал Вавилов.Круглый стол буддистов Москвы был организован Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха" и рядом других буддийских организаций Москвы. Представители буддийских общин столицы на нем также высказали пожелания о необходимости открытия подобной школы.

https://ria.ru/20240315/buddisty-1933324807.html

https://ria.ru/20240313/buddisty-1932769470.html

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html

https://ria.ru/20240105/buddisty-1918998158.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, санкт-петербург, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), религия