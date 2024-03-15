Буддисты обратятся к властям после случая вандализма на Байкале
Буддисты обратятся к властям для защиты святынь после вандализма на Байкале
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкБуддийская Всеблагая Ступа Великого Просветления на острове Огой
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Представители московских буддистов на круглом столе в Институте Китая и современной Азии РАН приняли решение обратиться к властям по поводу содействия в защите святынь после осквернения на Байкале ступы Просветления – архитектурного объекта поклонения буддистов.
В начале марта, сообщил РИА Новости президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев, буддийская ступа Просветления на острове Огой на Байкале, построенная в 2005 году, была осквернена: камни у ее подножия были раскиданы, а сама ступа – облита жидкостью красного цвета. Схожие происшествия, отметил он, в последнее время были отмечены в Мурманске.
"Поддержим, чтобы потом такого не было. Как мы знаем, в Красноярске было такое – мы тоже поддержали верующих… Письмо в администрацию президента, губернатору, я готов подписать и направить", – заявил на круглом столе руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной сангхи России в Москве Дид Хамбо Лама (Дашинима Содномдоржиев).
В письме, пояснил РИА Новости Бугаев, планируется изложить просьбу о содействии в защите буддийских святынь и мест почитания.
В свою очередь, вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов на круглом столе заявил, что фонд со своей стороны готов поддержать обращение. "это необходимо, потому что это прецедент".