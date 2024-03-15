https://ria.ru/20240315/buddisty-1933324807.html

Буддисты обратятся к властям после случая вандализма на Байкале

Буддисты обратятся к властям после случая вандализма на Байкале - РИА Новости, 15.03.2024

Буддисты обратятся к властям после случая вандализма на Байкале

Представители московских буддистов на круглом столе в Институте Китая и современной Азии РАН приняли решение обратиться к властям по поводу содействия в защите... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:21

2024-03-15T18:21

2024-03-15T18:21

религия

байкал

красноярск

мурманск

религия

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Представители московских буддистов на круглом столе в Институте Китая и современной Азии РАН приняли решение обратиться к властям по поводу содействия в защите святынь после осквернения на Байкале ступы Просветления – архитектурного объекта поклонения буддистов.В начале марта, сообщил РИА Новости президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев, буддийская ступа Просветления на острове Огой на Байкале, построенная в 2005 году, была осквернена: камни у ее подножия были раскиданы, а сама ступа – облита жидкостью красного цвета. Схожие происшествия, отметил он, в последнее время были отмечены в Мурманске."Поддержим, чтобы потом такого не было. Как мы знаем, в Красноярске было такое – мы тоже поддержали верующих… Письмо в администрацию президента, губернатору, я готов подписать и направить", – заявил на круглом столе руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной сангхи России в Москве Дид Хамбо Лама (Дашинима Содномдоржиев).В письме, пояснил РИА Новости Бугаев, планируется изложить просьбу о содействии в защите буддийских святынь и мест почитания.В свою очередь, вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов на круглом столе заявил, что фонд со своей стороны готов поддержать обращение. "это необходимо, потому что это прецедент".

https://ria.ru/20240313/buddisty-1932769470.html

https://ria.ru/20240105/buddisty-1918998158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

байкал, красноярск, мурманск, религия