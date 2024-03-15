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Разведчик рассказал о бригаде, которую Макрон может отправить на Украину - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/brigada-1933091358.html
Разведчик рассказал о бригаде, которую Макрон может отправить на Украину
Разведчик рассказал о бригаде, которую Макрон может отправить на Украину - РИА Новости, 15.03.2024
Разведчик рассказал о бригаде, которую Макрон может отправить на Украину
Франция может быстро отправить на Украину лишь один батальон, усиленный до бригады, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:05
2024-03-15T05:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
румыния
скотт риттер
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Франция может быстро отправить на Украину лишь один батальон, усиленный до бригады, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX."Какие французские подразделения поедут на Украину? &lt;...&gt; Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине французское подразделение. Его могут усилить до размера бригады", — отметил аналитик.Риттер пояснил, что французский усиленный батальон базируется в Румынии в составе миссии НАТО "Орел". Франция планирует увеличить подразделение до бригады к 2025 году, но может сделать это в экстренном порядке ради операции на Украине, добавил он.Батальон включает в себя 13 основных боевых танков Leclerc, которые, по заверениям экс-разведчика, будут гореть не хуже американских Abrams и немецких Leopard. Сухопутные войска поддерживают четыре истребителя Raphal — законные цели для России в случае прямого участия в конфликте, отметил Риттер.По оценке Риттера, французам будет очень сложно перебросить на Украину более мощные силы из-за логистических проблем. Он рассказал, что ранее Франции понадобилось два года, чтобы в мирное время спланировать операцию по развертыванию 12 тысяч солдат для учений НАТО "Орион". Сейчас нечто подобное потребуется сделать в сжатые сроки в условиях конфликта — и это, как считает эксперт, маловероятно."Французы пошлют одну бригаду, и она магически изменит ситуацию (на Украине. — Прим. ред.)? Нет, это смешно. &lt;...&gt; Это будет самоубийство для Франции", — заключил Риттер.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. Глава государства также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932352961.html
https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932905545.html
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в мире, украина, франция, румыния, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Румыния, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал о бригаде, которую Макрон может отправить на Украину

Экс-разведчик Риттер: Макрон может перебросить на Украину максимум одну бригаду

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на танке "Леклерк" во время учений в Румынии
Французский военнослужащий на танке Леклерк во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на танке "Леклерк" во время учений в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Франция может быстро отправить на Украину лишь один батальон, усиленный до бригады, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX.
"Какие французские подразделения поедут на Украину? <...> Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине французское подразделение. Его могут усилить до размера бригады", — отметил аналитик.
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Риттер пояснил, что французский усиленный батальон базируется в Румынии в составе миссии НАТО "Орел". Франция планирует увеличить подразделение до бригады к 2025 году, но может сделать это в экстренном порядке ради операции на Украине, добавил он.
Батальон включает в себя 13 основных боевых танков Leclerc, которые, по заверениям экс-разведчика, будут гореть не хуже американских Abrams и немецких Leopard. Сухопутные войска поддерживают четыре истребителя Raphal — законные цели для России в случае прямого участия в конфликте, отметил Риттер.
По оценке Риттера, французам будет очень сложно перебросить на Украину более мощные силы из-за логистических проблем. Он рассказал, что ранее Франции понадобилось два года, чтобы в мирное время спланировать операцию по развертыванию 12 тысяч солдат для учений НАТО "Орион". Сейчас нечто подобное потребуется сделать в сжатые сроки в условиях конфликта — и это, как считает эксперт, маловероятно.
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"Французы пошлют одну бригаду, и она магически изменит ситуацию (на Украине. — Прим. ред.)? Нет, это смешно. <...> Это будет самоубийство для Франции", — заключил Риттер.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. Глава государства также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРумынияСкотт РиттерНАТОВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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