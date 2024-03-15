https://ria.ru/20240315/bondarev-1932910236.html

К 100-летию Юрия Бондарева: духовное завещание писателя-фронтовика

К 100-летию Юрия Бондарева: духовное завещание писателя-фронтовика - РИА Новости, 15.03.2024

К 100-летию Юрия Бондарева: духовное завещание писателя-фронтовика

Сегодня отмечается 100-летие со дня рождения Юрия Бондарева, чье имя стоит особняком в числе авторов, писавших о Великой Отечественной войне. Созданные им... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:29

2024-03-15T05:29

2024-03-15T05:29

культура

юрий бондарев

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сегодня отмечается 100-летие со дня рождения Юрия Бондарева, чье имя стоит особняком в числе авторов, писавших о Великой Отечественной войне. Созданные им романы и повести проникнуты невероятным жизнелюбием и внутренней силой. О главной теме его произведений и духовном завещании потомкам — в материале РИА Новости.Фронтовик, участвовавший в боях под Сталинградом и в освобождении Киева, раненый и вернувшийся на передовую, он ясно представлял истинную силу духа русского воина, сочетающего в себе понятия чести, долга и беззаветной любви к родине. При этом никогда не идеализировал своих героев – они у него всегда живые, подверженные вполне понятным страстям.Таков капитан Ермаков из повести "Батальоны просят огня", который может бросить в лицо своему командиру: "Я не могу считать вас человеком и офицером". И тот преображается и идет в бой рука об руку с солдатами.Таковы герои произведения "Горячий снег": от простых солдат до командиров, объединенные общим стремлением одолеть врага. И это единство – главная тема военной прозы Бондарева. Он не разделяет генерала и рядового. Каждый из них вносит свою лепту в общую победу, делает дело, в котором нет места слабости и трусости, а чувство локтя и необходимость поддержать товарища – главное. Люди из разных миров, социальных слоев оказываются в единой упряжке общей борьбы. Для Бондарева война, как ни странно, становится способом демонстрации лучших человеческих качеств: словно под увеличительным стеклом, ясно и выпукло, она показывает истинность намерений и поступков. Автор создает своеобразное духовное завещание потомкам. Его книги потрясающе афористичны, герои говорят простым, "народным" языком, в них нет ни малейшей вычурности или неестественности. И не зря на склоне лет любимым жанром Юрия Бондарева становятся короткие эссе-притчи об окружающем мире и месте человека в нем. Бондарев остается для нас потрясающим автором-гуманистом, размышляющим о судьбах людей и о пути совершенствования души, для которой любые испытания окажутся преодолимыми, если есть четкое понимание того, что ты всегда – на стороне справедливости и добра.

https://ria.ru/20240313/knigi-1931746735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий бондарев , книги, юбилей