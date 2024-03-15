Рейтинг@Mail.ru
К 100-летию Юрия Бондарева: духовное завещание писателя-фронтовика - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:29 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/bondarev-1932910236.html
К 100-летию Юрия Бондарева: духовное завещание писателя-фронтовика
К 100-летию Юрия Бондарева: духовное завещание писателя-фронтовика - РИА Новости, 15.03.2024
К 100-летию Юрия Бондарева: духовное завещание писателя-фронтовика
Сегодня отмечается 100-летие со дня рождения Юрия Бондарева, чье имя стоит особняком в числе авторов, писавших о Великой Отечественной войне. Созданные им... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:29
2024-03-15T05:29
культура
юрий бондарев
книги
юбилей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932893959_0:244:2048:1396_1920x0_80_0_0_39cccb1ed9d5e09be2f1df1a3fcc49c4.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сегодня отмечается 100-летие со дня рождения Юрия Бондарева, чье имя стоит особняком в числе авторов, писавших о Великой Отечественной войне. Созданные им романы и повести проникнуты невероятным жизнелюбием и внутренней силой. О главной теме его произведений и духовном завещании потомкам — в материале РИА Новости.Фронтовик, участвовавший в боях под Сталинградом и в освобождении Киева, раненый и вернувшийся на передовую, он ясно представлял истинную силу духа русского воина, сочетающего в себе понятия чести, долга и беззаветной любви к родине. При этом никогда не идеализировал своих героев – они у него всегда живые, подверженные вполне понятным страстям.Таков капитан Ермаков из повести "Батальоны просят огня", который может бросить в лицо своему командиру: "Я не могу считать вас человеком и офицером". И тот преображается и идет в бой рука об руку с солдатами.Таковы герои произведения "Горячий снег": от простых солдат до командиров, объединенные общим стремлением одолеть врага. И это единство – главная тема военной прозы Бондарева. Он не разделяет генерала и рядового. Каждый из них вносит свою лепту в общую победу, делает дело, в котором нет места слабости и трусости, а чувство локтя и необходимость поддержать товарища – главное. Люди из разных миров, социальных слоев оказываются в единой упряжке общей борьбы. Для Бондарева война, как ни странно, становится способом демонстрации лучших человеческих качеств: словно под увеличительным стеклом, ясно и выпукло, она показывает истинность намерений и поступков. Автор создает своеобразное духовное завещание потомкам. Его книги потрясающе афористичны, герои говорят простым, "народным" языком, в них нет ни малейшей вычурности или неестественности. И не зря на склоне лет любимым жанром Юрия Бондарева становятся короткие эссе-притчи об окружающем мире и месте человека в нем. Бондарев остается для нас потрясающим автором-гуманистом, размышляющим о судьбах людей и о пути совершенствования души, для которой любые испытания окажутся преодолимыми, если есть четкое понимание того, что ты всегда – на стороне справедливости и добра.
https://ria.ru/20240313/knigi-1931746735.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932893959_159:251:2048:1667_1920x0_80_0_0_2ca911837b3cc3cecb26491d487fd669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий бондарев , книги, юбилей
Культура, Юрий Бондарев , Книги, юбилей
К 100-летию Юрия Бондарева: духовное завещание писателя-фронтовика

Сегодня отмечается 100-летие со дня рождения писателя-фронтовика Юрия Бондарева

© РИА Новости / Лев Иванов | Перейти в медиабанкСоветский писатель Юрий Васильевич Бондарев
Советский писатель Юрий Васильевич Бондарев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сегодня отмечается 100-летие со дня рождения Юрия Бондарева, чье имя стоит особняком в числе авторов, писавших о Великой Отечественной войне. Созданные им романы и повести проникнуты невероятным жизнелюбием и внутренней силой. О главной теме его произведений и духовном завещании потомкам — в материале РИА Новости.
Фронтовик, участвовавший в боях под Сталинградом и в освобождении Киева, раненый и вернувшийся на передовую, он ясно представлял истинную силу духа русского воина, сочетающего в себе понятия чести, долга и беззаветной любви к родине. При этом никогда не идеализировал своих героев – они у него всегда живые, подверженные вполне понятным страстям.
© Издательство "Вече"Обложка книги "Батальоны просят огня"
Обложка книги Батальоны просят огня
© Издательство "Вече"
Обложка книги "Батальоны просят огня"
Таков капитан Ермаков из повести "Батальоны просят огня", который может бросить в лицо своему командиру: "Я не могу считать вас человеком и офицером". И тот преображается и идет в бой рука об руку с солдатами.
© Издательство "Азбука"Обложка книги "Горячий снег"
Обложка книги Горячий снег
© Издательство "Азбука"
Обложка книги "Горячий снег"
Таковы герои произведения "Горячий снег": от простых солдат до командиров, объединенные общим стремлением одолеть врага. И это единство – главная тема военной прозы Бондарева. Он не разделяет генерала и рядового. Каждый из них вносит свою лепту в общую победу, делает дело, в котором нет места слабости и трусости, а чувство локтя и необходимость поддержать товарища – главное. Люди из разных миров, социальных слоев оказываются в единой упряжке общей борьбы.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкПисатель Юрий Бондарев
Писатель Юрий Бондарев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
Писатель Юрий Бондарев
Для Бондарева война, как ни странно, становится способом демонстрации лучших человеческих качеств: словно под увеличительным стеклом, ясно и выпукло, она показывает истинность намерений и поступков. Автор создает своеобразное духовное завещание потомкам.
Его книги потрясающе афористичны, герои говорят простым, "народным" языком, в них нет ни малейшей вычурности или неестественности. И не зря на склоне лет любимым жанром Юрия Бондарева становятся короткие эссе-притчи об окружающем мире и месте человека в нем.
Бондарев остается для нас потрясающим автором-гуманистом, размышляющим о судьбах людей и о пути совершенствования души, для которой любые испытания окажутся преодолимыми, если есть четкое понимание того, что ты всегда – на стороне справедливости и добра.
Обложки книг Габриэля Гарсиа Маркеса Увидимся в августе, Максима Лео Герой со станции Фридрихштрассе и Имрана Махмуда Вы меня не знаете
Лучшие книжные новинки — 2024: что не пропустить весной
13 марта, 08:00
 
КультураЮрий БондаревКнигиюбилей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала