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В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 15.03.2024 (обновлено: 15:16 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/bespilotniki-1933249793.html
В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия
В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия - РИА Новости, 15.03.2024
В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия
Два БПЛА из четырех, которые сбили в Калужской области, упали на территории предприятия, один взорвался над ним, не причинив ему серьезных повреждений, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:02
2024-03-15T15:16
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
владислав шапша
дзержинский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Два БПЛА из четырех, которые сбили в Калужской области, упали на территории предприятия, один взорвался над ним, не причинив ему серьезных повреждений, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.Рано утром в пятницу Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что ночью в Дзержинском районе региона силами ПВО было подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отмечал губернатор.В новой публикации губернатора сообщается, что оперативная группа закончила осмотр места падения четырех вражеских БПЛА."БПЛА… сегодня ночью пытались атаковать одно из предприятий области. Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ. Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений. Предприятие продолжает свою работу", - написал губернатор.На опубликованной губернатором фотографии предположительно изображен нефтехимический завод.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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калужская область
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калужская область, происшествия, владислав шапша, дзержинский район
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша, Дзержинский район
В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия

Шапша: два сбитых БПЛА упали на территории предприятия в Калужской области

© Фото : Владислав Шапша/TelegramПредприятие в Калужской области, на территории которого обнаружены два сбитых БПЛА
Предприятие в Калужской области, на территории которого обнаружены два сбитых БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Предприятие в Калужской области, на территории которого обнаружены два сбитых БПЛА
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Два БПЛА из четырех, которые сбили в Калужской области, упали на территории предприятия, один взорвался над ним, не причинив ему серьезных повреждений, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
Рано утром в пятницу Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что ночью в Дзержинском районе региона силами ПВО было подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отмечал губернатор.
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В новой публикации губернатора сообщается, что оперативная группа закончила осмотр места падения четырех вражеских БПЛА.
"БПЛА… сегодня ночью пытались атаковать одно из предприятий области. Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ. Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений. Предприятие продолжает свою работу", - написал губернатор.
На опубликованной губернатором фотографии предположительно изображен нефтехимический завод.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьПроисшествияВладислав ШапшаДзержинский район
 
 
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