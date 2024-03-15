https://ria.ru/20240315/bespilotniki-1933249793.html

В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия

В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия - РИА Новости, 15.03.2024

В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия

Два БПЛА из четырех, которые сбили в Калужской области, упали на территории предприятия, один взорвался над ним, не причинив ему серьезных повреждений, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:02

2024-03-15T15:02

2024-03-15T15:16

специальная военная операция на украине

калужская область

происшествия

владислав шапша

дзержинский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Два БПЛА из четырех, которые сбили в Калужской области, упали на территории предприятия, один взорвался над ним, не причинив ему серьезных повреждений, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.Рано утром в пятницу Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что ночью в Дзержинском районе региона силами ПВО было подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отмечал губернатор.В новой публикации губернатора сообщается, что оперативная группа закончила осмотр места падения четырех вражеских БПЛА."БПЛА… сегодня ночью пытались атаковать одно из предприятий области. Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ. Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений. Предприятие продолжает свою работу", - написал губернатор.На опубликованной губернатором фотографии предположительно изображен нефтехимический завод.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

дзержинский район

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калужская область, происшествия, владислав шапша, дзержинский район