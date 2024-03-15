https://ria.ru/20240315/bespilotnik-1933199004.html

В Тульской области сбили беспилотник

В Тульской области сбили беспилотник - РИА Новости, 15.03.2024

В Тульской области сбили беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:03

2024-03-15T13:03

2024-03-15T13:46

специальная военная операция на украине

тульская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ."Пятнадцатого марта около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.Как добавили в министерстве по региональной безопасности Тульской области, "разрушений инфраструктуры и пострадавших нет". Организовано реагирование экстренных служб.В марте, согласно данным Минобороны, в Тульской области было сбито 4 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

тульская область

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тульская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)