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Байден оскорбил Путина, выступая на праздничном обеде - РИА Новости, 15.03.2024
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22:25 15.03.2024 (обновлено: 23:39 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/bayden-1933384715.html
Байден оскорбил Путина, выступая на праздничном обеде
Байден оскорбил Путина, выступая на праздничном обеде - РИА Новости, 15.03.2024
Байден оскорбил Путина, выступая на праздничном обеде
Президент США Джо Байден аргументировал необходимость согласования конгрессом буксующего запроса о новой помощи Киеву оскорблением в адрес российского... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:25
2024-03-15T23:39
в мире
сша
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден аргументировал необходимость согласования конгрессом буксующего запроса о новой помощи Киеву оскорблением в адрес российского руководства, в Москве на подобные выпады реагировали поговоркой "кто как обзывается, тот сам так называется". Мероприятие транслировал Белый дом. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". На праздничном обеде в честь Ирландии Байден призывал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины. "Я уверен, что подавляющее большинство, извините, что я говорю это, но я думаю, большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит", - заявил Байден. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20240315/mask-1933090558.html
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в мире, сша, джо байден, владимир путин, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Байден оскорбил Путина, выступая на праздничном обеде

Байден назвал Путина бандитом и потребовал противостоять ему

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден аргументировал необходимость согласования конгрессом буксующего запроса о новой помощи Киеву оскорблением в адрес российского руководства, в Москве на подобные выпады реагировали поговоркой "кто как обзывается, тот сам так называется".
Мероприятие транслировал Белый дом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Вчера, 04:28
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
На праздничном обеде в честь Ирландии Байден призывал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины.
«
"Я уверен, что подавляющее большинство, извините, что я говорю это, но я думаю, большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит", - заявил Байден.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин рассказал, как Байден пытался отговорить его идти на выборы
13 марта, 06:02
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ПутинУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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