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Глава ФОМС Илья Баланин проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:33 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/balanin-1933286897.html
Глава ФОМС Илья Баланин проголосовал на выборах президента России
Глава ФОМС Илья Баланин проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Глава ФОМС Илья Баланин проголосовал на выборах президента России
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин проголосовал на выборах президента России на одном из московских... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:33
2024-03-15T16:33
выборы президента россии — 2024
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
илья баланин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин проголосовал на выборах президента России на одном из московских избирательных участков, сообщает пресс-служба фонда. "Каждый голос имеет огромное значение. От взвешенной позиции каждого из нас зависит, каким будет будущее нашей страны в ближайшие шесть лет. Мой выбор – сильная Россия. Поэтому я начал сегодняшний рабочий день с главного события", - сказал Баланин, слова которого цитирует пресс-служба. Также в этот день все сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Луганской Народной Республики и Ставропольского края приняли участие в выборах. Директор Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Константин Звоник отдал свой голос на избирательном участке № 1284 в северной столице. "В ближайшие три дня гражданами нашей страны будет приниматься важнейшее решение. Все вместе мы определяем будущее, в котором будем жить, по какому пути пойдет развитие экономики, социальной политики, здравоохранения", - подчеркнул Звоник, слова которого приводятся в сообщении. Также на избирательном участке проголосовали сотрудники Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга. Председатель терфонда ОМС Ингушетии также проголосовал на выборах президента России. "Призываю жителей Республики Ингушетия проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны", - написал Дзейтов в своем телеграм-канале. Сотрудники и директор ТФОМС Ульяновской области Екатерина Буцкая в числе первых приняли участие в знаковом событии нашей страны. Также коллектив ТФОМС Кабардино-Балкарской республики активно голосует на своих избирательных участках. А сотрудники ТФОМС Республики Алтай после голосования устроили конкурс блинов среди отделов фонда, рассказали в пресс-службе. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933237111.html
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россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, илья баланин
Выборы президента России — 2024, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Илья Баланин

Глава ФОМС Илья Баланин проголосовал на выборах президента России

© Фото : пресс-служба ФОМСГлава ФОМС Илья Баланин проголосовал на выборах президента России
Глава ФОМС Илья Баланин проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : пресс-служба ФОМС
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин проголосовал на выборах президента России на одном из московских избирательных участков, сообщает пресс-служба фонда.
"Каждый голос имеет огромное значение. От взвешенной позиции каждого из нас зависит, каким будет будущее нашей страны в ближайшие шесть лет. Мой выбор – сильная Россия. Поэтому я начал сегодняшний рабочий день с главного события", - сказал Баланин, слова которого цитирует пресс-служба.
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Также в этот день все сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Луганской Народной Республики и Ставропольского края приняли участие в выборах.
Директор Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Константин Звоник отдал свой голос на избирательном участке № 1284 в северной столице. "В ближайшие три дня гражданами нашей страны будет приниматься важнейшее решение. Все вместе мы определяем будущее, в котором будем жить, по какому пути пойдет развитие экономики, социальной политики, здравоохранения", - подчеркнул Звоник, слова которого приводятся в сообщении.
Также на избирательном участке проголосовали сотрудники Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга.
Председатель терфонда ОМС Ингушетии также проголосовал на выборах президента России. "Призываю жителей Республики Ингушетия проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны", - написал Дзейтов в своем телеграм-канале.
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Сотрудники и директор ТФОМС Ульяновской области Екатерина Буцкая в числе первых приняли участие в знаковом событии нашей страны. Также коллектив ТФОМС Кабардино-Балкарской республики активно голосует на своих избирательных участках. А сотрудники ТФОМС Республики Алтай после голосования устроили конкурс блинов среди отделов фонда, рассказали в пресс-службе.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФИлья Баланин
 
 
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