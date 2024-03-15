https://ria.ru/20240315/avtobusy-1933197861.html

Более 50 новых автобусов поступит в Липецкую область

Более 50 новых автобусов поступит в Липецкую область - РИА Новости, 15.03.2024

Более 50 новых автобусов поступит в Липецкую область

До конца марта в Липецкую область поступят 56 новых пассажирских автобусов, приобретенных для муниципалитетов региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:59

2024-03-15T12:59

2024-03-15T12:59

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 мар - РИА Новости. До конца марта в Липецкую область поступят 56 новых пассажирских автобусов, приобретенных для муниципалитетов региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона уточнил, что транспортные средства будут обслуживать муниципальные районы области. Для этих целей приобретено 13 единиц техники большого класса, 27 – среднего, 16 – малого. Класс закупаемых автобусов определяли сами районы с учетом их потребности и сложившегося пассажиропотока. Большинство машин уже прибыли в регион, остальные поступят до конца месяца. Пассажирский транспорт местные власти обновят за счет специального казначейского кредита, одобренного региону в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", на общую сумму свыше 398 миллионов рублей. Новые автобусы появятся в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском, Лебедянском районах. "Новые автобусы мы стараемся закупать ежегодно. Используем для этого различные механизмы финансирования, в том числе специальные казначейские кредиты. Обновление транспорта делает пассажирские перевозки не только комфортнее, но и безопаснее. Надеюсь, жители будут довольны", – отметил Артамонов. По словам губернатора, с 2019 года областной пассажирский парк обновился на 412 единиц. За это время были куплены новые автобусы экологического стандарта Евро-5, из которых 201 работает в областном центре, остальные - на межмуниципальном сообщении.

https://ria.ru/20240314/opoveschenie-1932915616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов