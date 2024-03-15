https://ria.ru/20240315/avdeevka-1933176781.html

Сырский пожаловался на вооружения российской армии под Авдеевкой

Сырский пожаловался на вооружения российской армии под Авдеевкой - РИА Новости, 15.03.2024

Сырский пожаловался на вооружения российской армии под Авдеевкой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что посетил авдеевское направление, пожаловался на высокий уровень оснащения ВС РФ и активную... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:22

2024-03-15T12:22

2024-03-15T12:29

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что посетил авдеевское направление, пожаловался на высокий уровень оснащения ВС РФ и активную работу авиации. "Работал на авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия", - говорится в сообщении Сырского. По словам украинского главкома, наступательные действия ВС РФ поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов с системами сброса боеприпасов. Также периодически наносит удары авиация с расстояния до 50 километров, а артиллерийские позиции и боевые порядки наступающих прикрываются средствами радиоэлектронной борьбы. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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