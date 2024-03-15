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Сырский пожаловался на вооружения российской армии под Авдеевкой - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 15.03.2024 (обновлено: 12:29 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/avdeevka-1933176781.html
Сырский пожаловался на вооружения российской армии под Авдеевкой
Сырский пожаловался на вооружения российской армии под Авдеевкой - РИА Новости, 15.03.2024
Сырский пожаловался на вооружения российской армии под Авдеевкой
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что посетил авдеевское направление, пожаловался на высокий уровень оснащения ВС РФ и активную... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:22
2024-03-15T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
александр сырский
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что посетил авдеевское направление, пожаловался на высокий уровень оснащения ВС РФ и активную работу авиации. "Работал на авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия", - говорится в сообщении Сырского. По словам украинского главкома, наступательные действия ВС РФ поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов с системами сброса боеприпасов. Также периодически наносит удары авиация с расстояния до 50 километров, а артиллерийские позиции и боевые порядки наступающих прикрываются средствами радиоэлектронной борьбы. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Сырский пожаловался на вооружения российской армии под Авдеевкой

Сырский: ВС России под Авдеевкой хорошо оснащены и ведут активную работу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что посетил авдеевское направление, пожаловался на высокий уровень оснащения ВС РФ и активную работу авиации.
"Работал на авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия", - говорится в сообщении Сырского.
По словам украинского главкома, наступательные действия ВС РФ поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов с системами сброса боеприпасов. Также периодически наносит удары авиация с расстояния до 50 километров, а артиллерийские позиции и боевые порядки наступающих прикрываются средствами радиоэлектронной борьбы.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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