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Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 15.03.2024 (обновлено: 18:41 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ataki-1933316252.html
Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях
Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях - РИА Новости, 15.03.2024
Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях
Президент РФ Владимир Путин заявил о четырех попытках диверсионных атак на Белгородском и одной на Курском направлении с целью выхода и закрепления на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:55
2024-03-15T18:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о четырех попытках диверсионных атак на Белгородском и одной на Курском направлении с целью выхода и закрепления на российской территории.Глава государства в пятницу провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ."Более того, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, четыре на белгородском и одна на курском направлении, с целью выхода и закрепления на российской территории... Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями", — сказал Путин.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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"Кого они решили запугать?" – Путин о диверсионных атаках в приграничных регионах
Киевскому режиму не удастся запугать народ России диверсионными атаками в приграничных регионах, россияне ответят большей сплоченностью, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях

Путин: на Белгородском и Курском направлениях отразили 4 попытки диверсии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о четырех попытках диверсионных атак на Белгородском и одной на Курском направлении с целью выхода и закрепления на российской территории.
Глава государства в пятницу провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
"Более того, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, четыре на белгородском и одна на курском направлении, с целью выхода и закрепления на российской территории... Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями", — сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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