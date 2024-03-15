https://ria.ru/20240315/ataki-1933316252.html

Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях

Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях - РИА Новости, 15.03.2024

Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях

Президент РФ Владимир Путин заявил о четырех попытках диверсионных атак на Белгородском и одной на Курском направлении с целью выхода и закрепления на... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:55

2024-03-15T17:55

2024-03-15T18:41

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о четырех попытках диверсионных атак на Белгородском и одной на Курском направлении с целью выхода и закрепления на российской территории.Глава государства в пятницу провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ."Более того, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, четыре на белгородском и одна на курском направлении, с целью выхода и закрепления на российской территории... Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями", — сказал Путин.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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"Кого они решили запугать?" – Путин о диверсионных атаках в приграничных регионах Киевскому режиму не удастся запугать народ России диверсионными атаками в приграничных регионах, россияне ответят большей сплоченностью, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. 2024-03-15T17:55 true PT0M21S

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность