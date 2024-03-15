https://ria.ru/20240315/ataki-1933197446.html

В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы

В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 15.03.2024

В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины атак на российские регионы, заявил, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:59

2024-03-15T12:59

2024-03-15T12:59

специальная военная операция на украине

курская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины атак на российские регионы, заявил, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы президента России, дестабилизировать ситуацию. "Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива - давать оценку, но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию - однозначно, здесь вы совершенно правы", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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курская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины