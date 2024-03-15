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В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы
В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 15.03.2024
В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины атак на российские регионы, заявил, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:59
2024-03-15T12:59
2024-03-15T12:59
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины атак на российские регионы, заявил, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы президента России, дестабилизировать ситуацию. "Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива - давать оценку, но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию - однозначно, здесь вы совершенно правы", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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курская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы
Песков: ВСУ пытаются атаками бросить тень на выборы президента России
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины атак на российские регионы, заявил, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы президента России, дестабилизировать ситуацию.
"Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива - давать оценку, но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию - однозначно, здесь вы совершенно правы", - сказал Песков журналистам.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ
России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей
Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ
отражены". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
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