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Атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность станции, заявило МАГАТЭ
Атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность станции, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 15.03.2024
Атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность станции, заявило МАГАТЭ
Атака на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) не оказала влияния на ядерную безопасность станции, говорится в заявлении МАГАТЭ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:31
2024-03-15T19:31
2024-03-15T19:37
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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Атака на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) не оказала влияния на ядерную безопасность станции, говорится в заявлении МАГАТЭ. Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Как уточнил ранее постпред РФ Михаил Ульянов, вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС. "В результате удара не было повреждено ни одно строение, включая склад, расположенный примерно в 40 метрах от места удара, и не было оказано влияния на ядерную безопасность. На основании имеющихся данных и визуальных наблюдений МАГАТЭ не может подтвердить, было ли это событие результатом атаки беспилотника или другого типа снаряда", - заявило МАГАТЭ. Уточняется, что эксперты Агентства на площадке, которые на этой неделе прибыли на объект в рамках плановой ротации, продолжают проводить обходы и оценивать ядерную безопасность и надежность на ЗАЭС.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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россия, михаил ульянов (дипломат), магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность станции, заявило МАГАТЭ
МАГАТЭ: атака на объект ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность станции