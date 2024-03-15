https://ria.ru/20240315/ataka-1933345696.html

Атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность станции, заявило МАГАТЭ

Атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность станции, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 15.03.2024

Атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность станции, заявило МАГАТЭ

Атака на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) не оказала влияния на ядерную безопасность станции, говорится в заявлении МАГАТЭ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:31

2024-03-15T19:31

2024-03-15T19:37

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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Атака на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) не оказала влияния на ядерную безопасность станции, говорится в заявлении МАГАТЭ. Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Как уточнил ранее постпред РФ Михаил Ульянов, вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС. "В результате удара не было повреждено ни одно строение, включая склад, расположенный примерно в 40 метрах от места удара, и не было оказано влияния на ядерную безопасность. На основании имеющихся данных и визуальных наблюдений МАГАТЭ не может подтвердить, было ли это событие результатом атаки беспилотника или другого типа снаряда", - заявило МАГАТЭ. Уточняется, что эксперты Агентства на площадке, которые на этой неделе прибыли на объект в рамках плановой ротации, продолжают проводить обходы и оценивать ядерную безопасность и надежность на ЗАЭС.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, михаил ульянов (дипломат), магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия