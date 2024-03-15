https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля - РИА Новости, 15.03.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец, а... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:52
2024-03-15T15:52
2024-03-15T17:39
в мире
сша
израиль
индийский океан
ансар алла
красное море
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 15 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец, а также три судна США и Израиля в Индийском океане, говорится в выпущенном в пятницу заявлении движения."Военно-морские силы Йемена атаковали с использованием противокорабельных ракет израильское судно Pacific 01, а также эсминец США с помощью беспилотников, поразив цель", - говорится в сообщении.Движение также указало, что "расширяет операции против израильских судов на Индийский океан, где они становятся законными целями, предупреждает их от использования маршрута вокруг мыса Доброй надежды. Военно-морские силы Йемена уже атаковали в Индийском океане три судна Израиля и США", - отметило движение.Оно пригрозили, что не даст связанным с Израилем судам доходить до его портов до тех пор, пока ни прекратятся военные действия и блокада палестинского сектора Газа.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, сша, израиль, индийский океан, ансар алла, красное море, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Израиль, Индийский океан, Ансар Алла, Красное море, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля
ВМС Йемена атаковали три судна США и Израиля в Индийском океане
ДОХА, 15 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец, а также три судна США и Израиля в Индийском океане, говорится в выпущенном в пятницу заявлении движения.
"Военно-морские силы Йемена атаковали с использованием противокорабельных ракет израильское судно Pacific 01, а также эсминец США с помощью беспилотников, поразив цель", - говорится в сообщении.
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Движение также указало, что "расширяет операции против израильских судов на Индийский океан, где они становятся законными целями, предупреждает их от использования маршрута вокруг мыса Доброй надежды. Военно-морские силы Йемена уже атаковали в Индийском океане три судна Израиля и США", - отметило движение.
Оно пригрозили, что не даст связанным с Израилем судам доходить до его портов до тех пор, пока ни прекратятся военные действия и блокада палестинского сектора Газа.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания
с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене