https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html

Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля

Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля - РИА Новости, 15.03.2024

Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец, а... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:52

2024-03-15T15:52

2024-03-15T17:39

в мире

сша

израиль

индийский океан

ансар алла

красное море

йемен

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_402459461143d6e28891deeb4afff7a8.jpg

ДОХА, 15 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец, а также три судна США и Израиля в Индийском океане, говорится в выпущенном в пятницу заявлении движения."Военно-морские силы Йемена атаковали с использованием противокорабельных ракет израильское судно Pacific 01, а также эсминец США с помощью беспилотников, поразив цель", - говорится в сообщении.Движение также указало, что "расширяет операции против израильских судов на Индийский океан, где они становятся законными целями, предупреждает их от использования маршрута вокруг мыса Доброй надежды. Военно-морские силы Йемена уже атаковали в Индийском океане три судна Израиля и США", - отметило движение.Оно пригрозили, что не даст связанным с Израилем судам доходить до его портов до тех пор, пока ни прекратятся военные действия и блокада палестинского сектора Газа.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

сша

израиль

индийский океан

красное море

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, индийский океан, ансар алла, красное море, йемен, военная операция сша и британии в йемене