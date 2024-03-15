https://ria.ru/20240315/arktika-1933100735.html

В МИД рассказали о военной активизации США в Арктике

В МИД рассказали о военной активизации США в Арктике - РИА Новости, 15.03.2024

В МИД рассказали о военной активизации США в Арктике

Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T07:58

2024-03-15T07:58

2024-03-15T07:58

сша

арктика

россия

николай корчунов

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. "Расцениваем это в качестве свидетельства усиливающейся ставки США на военные инструменты своей арктической политики", - сказал он в беседе с агентством. В МИД РФ заявили ранее, что в обновленной нацстратегии США по Арктике очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе.

https://ria.ru/20240314/arktika-1932878327.html

https://ria.ru/20231228/arktika-1918850885.html

сша

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сша, арктика, россия, николай корчунов, в мире