https://ria.ru/20240315/arktika-1933100735.html
В МИД рассказали о военной активизации США в Арктике
В МИД рассказали о военной активизации США в Арктике - РИА Новости, 15.03.2024
В МИД рассказали о военной активизации США в Арктике
Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:58
2024-03-15T07:58
2024-03-15T07:58
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. "Расцениваем это в качестве свидетельства усиливающейся ставки США на военные инструменты своей арктической политики", - сказал он в беседе с агентством. В МИД РФ заявили ранее, что в обновленной нацстратегии США по Арктике очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе.
https://ria.ru/20240314/arktika-1932878327.html
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сша, арктика, россия, николай корчунов, в мире
США, Арктика, Россия, Николай Корчунов, В мире
В МИД рассказали о военной активизации США в Арктике
МИД: США усиливают ставку на военные инструменты своей политики в Арктике