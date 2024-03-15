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В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух пенсионерок
В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух пенсионерок - РИА Новости, 15.03.2024
В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух пенсионерок
Суд в Дагестане заключил под стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве двух пожилых женщин, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:04
2024-03-15T22:04
2024-03-15T22:04
левашинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Суд в Дагестане заключил под стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве двух пожилых женщин, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. Вечером 13 марта в частном доме в селе Уллуая Левашинского района Дагестана обнаружили тела двух женщин 70 и 96 лет со множественными ранениями головы и туловища. По подозрению в двойном убийстве задержали 28-летнего жителя села, который приходился женщинам дальним родственником. "Принимая во внимание характер и степень общественной опасности инкриминируемых подозреваемому деяний в совокупности с данными о его личности, удовлетворив ходатайство следователя, Левашинский районный суд избрал в отношении Абдуллы Ахмедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 мая 2024 года", - сообщила Мамаева. Согласно материалам дела, 13 марта Ахмедов забрал из дома своей бабушки нож кустарного производства и проник в дом, в котором проживали пенсионерки. Он убил их множественными ударами по различным частям тела, в том числе и в жизненно важные органы.
https://ria.ru/20240315/ubiystvo-1933331108.html
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левашинский район, происшествия
Левашинский район, Происшествия
В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух пенсионерок
Суд Дагестана арестовал подозреваемого в убийстве двух пенсионерок
МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Суд в Дагестане заключил под стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве двух пожилых женщин, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
Вечером 13 марта в частном доме в селе Уллуая Левашинского района
Дагестана обнаружили тела двух женщин 70 и 96 лет со множественными ранениями головы и туловища. По подозрению в двойном убийстве задержали 28-летнего жителя села, который приходился женщинам дальним родственником.
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"Принимая во внимание характер и степень общественной опасности инкриминируемых подозреваемому деяний в совокупности с данными о его личности, удовлетворив ходатайство следователя, Левашинский районный суд избрал в отношении Абдуллы Ахмедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 мая 2024 года", - сообщила Мамаева.
Согласно материалам дела, 13 марта Ахмедов забрал из дома своей бабушки нож кустарного производства и проник в дом, в котором проживали пенсионерки. Он убил их множественными ударами по различным частям тела, в том числе и в жизненно важные органы.
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