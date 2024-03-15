https://ria.ru/20240315/arest-1933270747.html
Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего девушку под поезд в метро
Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего девушку под поезд в метро - РИА Новости, 15.03.2024
Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего девушку под поезд в метро
Суд в Москве арестовал мужчину, столкнувшего свою бывшую пассию под поезд в метро, его обвиняют в покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:48
2024-03-15T15:48
2024-03-15T15:59
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933010345_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d62db0858207df710af08045090c0f8.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, столкнувшего свою бывшую пассию под поезд в метро, его обвиняют в покушении на убийство, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, столкнувшего свою знакомую с платформы на станции "Войковская". По данным прокуратуры, мужчина "подошел к бывшей возлюбленной, повалил ее и умышленно толкнул под приближающийся поезд". Девушка успела сгруппироваться, а машинист - затормозить, благодаря чему она не пострадала."С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд заключил под стражу мужчину, толкнувшего девушку под поезд. Ему предъявлено обвинения по части третьей статьи 30, части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Вину он признал, в судебном заседании возражал против избрания ему указанной мере пресечения", - говорится в сообщении.Заседание проходило в Черемушкинском суде Москвы, фигурант - Антон Маторин, уточнили РИА Новости в суде.Прокуратура сообщала, что 39-летнему мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20230802/lechenie-1887803402.html
https://ria.ru/20220116/bezdomnyy-1768126765.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933010345_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6438f36cfaecc95298e4590ff756c4a.jpg
Момент нападения мужчины на девушку в московском метро
Момент нападения мужчины на девушку в московском метро
2024-03-15T15:48
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего девушку под поезд в метро
Толкнувшего девушку под поезд в метро мужчину обвинили в покушении и арестовали