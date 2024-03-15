https://ria.ru/20240315/antonov-1933391348.html

США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил Антонов

США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил Антонов - РИА Новости, 15.03.2024

США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил Антонов

Российским дипломатам в США спецслужбы предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и "провокационными подходами" в публичных местах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:05

2024-03-15T23:05

2024-03-15T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Российским дипломатам в США спецслужбы предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и "провокационными подходами" в публичных местах, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Ситуация вокруг Посольства действительно непростая. Не могу не упомянуть нездоровое внимание спецслужб к российским дипломатам. Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20240315/antonov-1933391233.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов