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США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил Антонов - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 15.03.2024 (обновлено: 23:19 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/antonov-1933391348.html
США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил Антонов
США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил Антонов - РИА Новости, 15.03.2024
США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил Антонов
Российским дипломатам в США спецслужбы предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и "провокационными подходами" в публичных местах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:05
2024-03-15T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Российским дипломатам в США спецслужбы предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и "провокационными подходами" в публичных местах, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Ситуация вокруг Посольства действительно непростая. Не могу не упомянуть нездоровое внимание спецслужб к российским дипломатам. Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20240315/antonov-1933391233.html
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил Антонов

Антонов: спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Российским дипломатам в США спецслужбы предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и "провокационными подходами" в публичных местах, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Ситуация вокруг Посольства действительно непростая. Не могу не упомянуть нездоровое внимание спецслужб к российским дипломатам. Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах", - сказал Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Антонов назвал США участником конфликта на Украине
Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияАнатолий Антонов
 
 
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