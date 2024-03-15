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Антонов назвал США участником конфликта на Украине - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 15.03.2024 (обновлено: 23:36 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/antonov-1933391233.html
Антонов назвал США участником конфликта на Украине
Антонов назвал США участником конфликта на Украине - РИА Новости, 15.03.2024
Антонов назвал США участником конфликта на Украине
США являются участником конфликта на Украине, что доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:04
2024-03-15T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
анатолий антонов
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США являются участником конфликта на Украине, что доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов."Во-первых, США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия", - сказал глава российской дипмиссии.Антонов напомнил, что всего несколько лет назад США ограничивались лишь передачей легкого и стрелкового оружия, тогда как сегодня речь идет о ракетных системах, чьи снаряды бьют по российским городам."Убийство российских людей – это ответственность американских властей", - подчеркнул посол России в США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html
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в мире, сша, украина, россия, анатолий антонов, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Антонов назвал США участником конфликта на Украине

Антонов: США стали участником конфликта из-за поставок дальнобойного оружия ВСУ

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США являются участником конфликта на Украине, что доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
"Во-первых, США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия", - сказал глава российской дипмиссии.
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Антонов напомнил, что всего несколько лет назад США ограничивались лишь передачей легкого и стрелкового оружия, тогда как сегодня речь идет о ракетных системах, чьи снаряды бьют по российским городам.
"Убийство российских людей – это ответственность американских властей", - подчеркнул посол России в США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияАнатолий АнтоновСергей ЛавровНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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