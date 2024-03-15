https://ria.ru/20240315/antonov-1933391233.html

Антонов назвал США участником конфликта на Украине

Антонов назвал США участником конфликта на Украине - РИА Новости, 15.03.2024

Антонов назвал США участником конфликта на Украине

США являются участником конфликта на Украине, что доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:04

2024-03-15T23:04

2024-03-15T23:36

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США являются участником конфликта на Украине, что доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов."Во-первых, США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия", - сказал глава российской дипмиссии.Антонов напомнил, что всего несколько лет назад США ограничивались лишь передачей легкого и стрелкового оружия, тогда как сегодня речь идет о ракетных системах, чьи снаряды бьют по российским городам."Убийство российских людей – это ответственность американских властей", - подчеркнул посол России в США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html

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в мире, сша, украина, россия, анатолий антонов, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году