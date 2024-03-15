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Антифашисты из Европы прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса - РИА Новости, 15.03.2024
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01:45 15.03.2024 (обновлено: 02:02 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/antifashisty-1933083231.html
Антифашисты из Европы прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса
Антифашисты из Европы прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса - РИА Новости, 15.03.2024
Антифашисты из Европы прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса
Общественные деятели-антифашисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T01:45
2024-03-15T02:02
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Общественные деятели-антифашисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. "Основная цель — это показать, что жителей Донбасса поддерживают многие из Европейского Союза. И несмотря на официальную позицию европейских стран, официальную позицию правительства, большая часть людей на самом деле поддерживает жителей Донбасса. Приезд "антифашистского каравана", общественников и антифашистов из Италии, Германии, Португалии, Испании, Бразилии и других стран, для того, чтобы жители Донбасса видели, что с ними тысячи, миллионы людей, которые проживают в разных странах, и нас объединяет одно — это борьба против фашизма, борьба против нацизма", — рассказал РИА Новости общественный деятель, председатель общественной организации "Союз землячеств Луганщины" Олег Акимов. Иностранцы посетили мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса", открытый в ноябре на месте массового захоронения ополченцев и жителей ЛНР, погибших в результате украинской агрессии, а также возложили цветы к памятнику погибшим детям, почтив их память таким образом. Члены делегации признались журналистам, что стыдятся военной помощи, которую Европа оказывает Киеву."Стыдно, что правительство моей страны отправляет помощь украинским военным, чтобы здесь убивали людей. Это не то, чего хочет мой народ. В Италии по телевидению и в прессе очень сильная манипуляция, и немногие люди знают, что на самом деле происходит. И все это в руках НАТО и правительства США", — сказал журналистам Каккьоне.
https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html
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донбасс, италия, олег акимов, германия, в мире, бразилия, россия
Донбасс, Италия, Олег Акимов, Германия, В мире, Бразилия, Россия
Антифашисты из Европы прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса

Антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Общественные деятели-антифашисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
"Основная цель — это показать, что жителей Донбасса поддерживают многие из Европейского Союза. И несмотря на официальную позицию европейских стран, официальную позицию правительства, большая часть людей на самом деле поддерживает жителей Донбасса. Приезд "антифашистского каравана", общественников и антифашистов из Италии, Германии, Португалии, Испании, Бразилии и других стран, для того, чтобы жители Донбасса видели, что с ними тысячи, миллионы людей, которые проживают в разных странах, и нас объединяет одно — это борьба против фашизма, борьба против нацизма", — рассказал РИА Новости общественный деятель, председатель общественной организации "Союз землячеств Луганщины" Олег Акимов.
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Иностранцы посетили мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса", открытый в ноябре на месте массового захоронения ополченцев и жителей ЛНР, погибших в результате украинской агрессии, а также возложили цветы к памятнику погибшим детям, почтив их память таким образом. Члены делегации признались журналистам, что стыдятся военной помощи, которую Европа оказывает Киеву.
"Стыдно, что правительство моей страны отправляет помощь украинским военным, чтобы здесь убивали людей. Это не то, чего хочет мой народ. В Италии по телевидению и в прессе очень сильная манипуляция, и немногие люди знают, что на самом деле происходит. И все это в руках НАТО и правительства США", — сказал журналистам Каккьоне.
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