В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция
В Братиславе прошла многотысячная акция против правительства Фицо
© AP Photo / Pavol ZacharМитинг против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства в Братиславе
© AP Photo / Pavol Zachar
Митинг против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка 15 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге, организованном оппозицией в Братиславе, сообщил в пятницу портал dennikn.sk.
"Оппозиция вернулась к протестам против правительства Роберта Фицо. Вновь на них пришли тысячи участников, по данным организаторов, на Площади свободы в Братиславе было порядка 15 тысяч человек", - говорится в сообщении портала.
По данным издания, организаторами протеста стали две оппозиционные партии, представленные в парламенте: Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) и Sloboda a Solidarita (Свобода и солидарность). Главной темой митинга стало несогласие собравшихся с предлагаемой правительством Фицо реформой государственного телевидения и внешняя политика действующего кабмина.
Акции протеста периодически проводятся в Словакии с конца 2023 года. Их спровоцировала инициатива правительства во главе с Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, она также была не согласна с предложенным смягчением наказаний.