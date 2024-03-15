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В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция - РИА Новости, 15.03.2024
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23:23 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/aktsiya-1933393206.html
В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция
В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция - РИА Новости, 15.03.2024
В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция
Порядка 15 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге, организованном оппозицией в Братиславе, сообщил в пятницу портал dennikn.sk. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:23
2024-03-15T23:23
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БРАТИСЛАВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка 15 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге, организованном оппозицией в Братиславе, сообщил в пятницу портал dennikn.sk. "Оппозиция вернулась к протестам против правительства Роберта Фицо. Вновь на них пришли тысячи участников, по данным организаторов, на Площади свободы в Братиславе было порядка 15 тысяч человек", - говорится в сообщении портала. По данным издания, организаторами протеста стали две оппозиционные партии, представленные в парламенте: Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) и Sloboda a Solidarita (Свобода и солидарность). Главной темой митинга стало несогласие собравшихся с предлагаемой правительством Фицо реформой государственного телевидения и внешняя политика действующего кабмина. Акции протеста периодически проводятся в Словакии с конца 2023 года. Их спровоцировала инициатива правительства во главе с Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, она также была не согласна с предложенным смягчением наказаний.
https://ria.ru/20240307/varshava-1931672822.html
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в мире, братислава, словакия, роберт фицо
В мире, Братислава, Словакия, Роберт Фицо
В Братиславе прошла многотысячная антиправительственная акция

В Братиславе прошла многотысячная акция против правительства Фицо

© AP Photo / Pavol ZacharМитинг против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства в Братиславе
Митинг против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Pavol Zachar
Митинг против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мар - РИА Новости. Порядка 15 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге, организованном оппозицией в Братиславе, сообщил в пятницу портал dennikn.sk.
"Оппозиция вернулась к протестам против правительства Роберта Фицо. Вновь на них пришли тысячи участников, по данным организаторов, на Площади свободы в Братиславе было порядка 15 тысяч человек", - говорится в сообщении портала.
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По данным издания, организаторами протеста стали две оппозиционные партии, представленные в парламенте: Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) и Sloboda a Solidarita (Свобода и солидарность). Главной темой митинга стало несогласие собравшихся с предлагаемой правительством Фицо реформой государственного телевидения и внешняя политика действующего кабмина.
Акции протеста периодически проводятся в Словакии с конца 2023 года. Их спровоцировала инициатива правительства во главе с Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, она также была не согласна с предложенным смягчением наказаний.
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