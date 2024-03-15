https://ria.ru/20240315/agent-1933219677.html

В Брянске задержали украинского агента, готовившего теракт перед выборами

В Брянске задержали украинского агента, готовившего теракт перед выборами - РИА Новости, 15.03.2024

В Брянске задержали украинского агента, готовившего теракт перед выборами

Агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* задержали за подготовку терактов в Брянске, он заложил бомбы у офисов... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:46

2024-03-15T13:46

2024-03-15T18:09

выборы президента россии — 2024

россия

брянск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

украина

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* задержали за подготовку терактов в Брянске, он заложил бомбы у офисов энергокомпаний и социальных учреждений в целях дестабилизации обстановки перед выборами, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ совместно с МВД России задержан житель Краснодарского края гражданин России, 2002 года рождения, осуществлявший по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России"* ("ЛСР"*) подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ", - говорится в сообщении. По указанию куратора россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, "которые заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры". Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и части 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, санкция по которым предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракт в Брянске Агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* задержали за подготовку терактов в Брянске, он заложил бомбы у офисов энергокомпаний и социальных учреждений в целях дестабилизации обстановки перед выборами, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. 2024-03-15T13:46 true PT3M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, брянск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина