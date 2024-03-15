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Появились подробности задержания в Москве украинского агента - РИА Новости, 15.03.2024
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09:57 15.03.2024 (обновлено: 10:50 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/agent-1933124855.html
Появились подробности задержания в Москве украинского агента
Появились подробности задержания в Москве украинского агента - РИА Новости, 15.03.2024
Появились подробности задержания в Москве украинского агента
Задержанный в Москве украинский агент признался, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*, видео задержания предоставила ФСБ России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:57
2024-03-15T10:50
москва
россия
фсб
безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Задержанный в Москве украинский агент признался, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*, видео задержания предоставила ФСБ России.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве украинского агента, запускавшего беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями."Свобода России", - ответил задержанный на вопрос сотрудников ФСБ, на кого он работал.Он также рассказал, что кураторы просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Задержание украинского агента в Москве
Задержание украинского агента в Москве
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москва, россия, фсб, безопасность
Москва, Россия, ФСБ, Безопасность
Появились подробности задержания в Москве украинского агента

Задержанный в Москве украинский агент работал на "Легион "Свобода России"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Задержанный в Москве украинский агент признался, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*, видео задержания предоставила ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве украинского агента, запускавшего беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.
"Свобода России", - ответил задержанный на вопрос сотрудников ФСБ, на кого он работал.
Он также рассказал, что кураторы просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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