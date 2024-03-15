https://ria.ru/20240315/agent-1933124855.html

Появились подробности задержания в Москве украинского агента

Появились подробности задержания в Москве украинского агента - РИА Новости, 15.03.2024

Появились подробности задержания в Москве украинского агента

Задержанный в Москве украинский агент признался, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*, видео задержания предоставила ФСБ России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:57

2024-03-15T09:57

2024-03-15T10:50

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Задержанный в Москве украинский агент признался, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*, видео задержания предоставила ФСБ России.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве украинского агента, запускавшего беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями."Свобода России", - ответил задержанный на вопрос сотрудников ФСБ, на кого он работал.Он также рассказал, что кураторы просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.* Запрещенная в России террористическая организация.

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Задержание украинского агента в Москве Задержание украинского агента в Москве 2024-03-15T09:57 true PT1M26S

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