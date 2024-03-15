https://ria.ru/20240315/abrams-1933316530.html

Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams - РИА Новости, 15.03.2024

Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в Telegram-канале данные ВСУ о потерях танков Abrams. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:56

2024-03-15T17:56

2024-03-15T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

m1 abrams

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358192_0:30:939:558_1920x0_80_0_0_73a7f349817fe488c873e82b77936149.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в Telegram-канале данные ВСУ о потерях танков Abrams."Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", — говорится в публикации. Так, один из танков с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян в районе села Бердычи в результате атаки двух дронов. Командир убит, два члена экипажа получили ранения, следует из документов. Другой танк под номером UKR006 бросил экипаж. Еще одна машина под номером UKR005 получила повреждения в районе Семеновки. За время специальной военной операции российские войска уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, m1 abrams