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Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 15.03.2024 (обновлено: 18:56 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/abrams-1933316530.html
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams - РИА Новости, 15.03.2024
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в Telegram-канале данные ВСУ о потерях танков Abrams. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:56
2024-03-15T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в Telegram-канале данные ВСУ о потерях танков Abrams."Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", — говорится в публикации. Так, один из танков с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян в районе села Бердычи в результате атаки двух дронов. Командир убит, два члена экипажа получили ранения, следует из документов. Другой танк под номером UKR006 бросил экипаж. Еще одна машина под номером UKR005 получила повреждения в районе Семеновки. За время специальной военной операции российские войска уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

Хакеры Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams и погибших

© Кадр видео из соцсетейУничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
© Кадр видео из соцсетей
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в Telegram-канале данные ВСУ о потерях танков Abrams.
"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", — говорится в публикации.
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Так, один из танков с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян в районе села Бердычи в результате атаки двух дронов. Командир убит, два члена экипажа получили ранения, следует из документов. Другой танк под номером UKR006 бросил экипаж. Еще одна машина под номером UKR005 получила повреждения в районе Семеновки.
За время специальной военной операции российские войска уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
Что пробивает броню танка Abrams
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныM1 Abrams
 
 
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