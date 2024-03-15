https://ria.ru/20240315/abrams-1933316530.html
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams - РИА Новости, 15.03.2024
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в Telegram-канале данные ВСУ о потерях танков Abrams. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:56
2024-03-15T17:56
2024-03-15T18:56
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в Telegram-канале данные ВСУ о потерях танков Abrams."Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", — говорится в публикации. Так, один из танков с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян в районе села Бердычи в результате атаки двух дронов. Командир убит, два члена экипажа получили ранения, следует из документов. Другой танк под номером UKR006 бросил экипаж. Еще одна машина под номером UKR005 получила повреждения в районе Семеновки. За время специальной военной операции российские войска уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
Хакеры Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams и погибших
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в Telegram-канале
данные ВСУ о потерях танков Abrams.
"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", — говорится в публикации.
Под Авдеевкой уничтожен миф о всемогуществе США
Так, один из танков с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян в районе села Бердычи в результате атаки двух дронов. Командир убит, два члена экипажа получили ранения, следует из документов. Другой танк под номером UKR006 бросил экипаж. Еще одна машина под номером UKR005 получила повреждения в районе Семеновки.
За время специальной военной операции российские войска уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.
США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине
танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.