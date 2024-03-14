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Аналитик рассказал о новой версии ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 14.03.2024 (обновлено: 08:54 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/zrk-1932844271.html
Аналитик рассказал о новой версии ЗРК Patriot на Украине
Аналитик рассказал о новой версии ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Аналитик рассказал о новой версии ЗРК Patriot на Украине
США применяют на Украине новую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, которой могут управлять только американские боевые расчеты, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:36
2024-03-14T08:54
украина
киев
алексей леонков
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США применяют на Украине новую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, которой могут управлять только американские боевые расчеты, рассказал РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков.Он отметил, что все привыкли к громоздкому образу Patriot с пусковыми установками ракет и радиолокационными станциями, размещенными отдельно на полуприцепах, которые транспортируют тягачи. Это объектовый вариант комплекса, именно его официально поставили киевскому режиму. Такую версию комплекса, например, уничтожила ракета "Кинжал" в Киеве."Однако на сегодняшний день Соединенные Штаты применяют на Украине новую версию ЗРК, у которой, в частности, транспортно-пусковые контейнеры с зенитными ракетами располагаются не на отдельных прицепах, а интегрированы на шасси боевой машины, как это давно сделано у нас (характерный пример — пусковая установка комплекса С-400). Также в новой версии на автомобильном шасси размещаются радары, командные пункты и прочие элементы системы. Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции", — сказал Леонков.По его словам, этой версией комплекса могут управлять только расчеты, состоящие из кадровых американских военных.До сих пор считалось, что ВСУ используют для воздушных засад на Украине просто урезанный состав объектового варианта Patriot — две пусковых на полуприцепах и РЛС подсвета цели. Это позволяет оперативно перебрасывать его в разные места, например по железной дороге, добавил эксперт.Теперь же стало ясно, что используется урезанный состав, но мобильной версии на колесном шасси, уточнил собеседник агентства. Таким образом, комплекс может быстро разворачиваться и сворачиваться, а также оперативно переезжать с места на место своим ходом.Именно такая, мобильная версия комплекса Patriot недавно уничтожила ракета российского ОТРК "Искандер-М" в районе Покровска, заключил Леонков.
https://ria.ru/20240313/patriot-1932803371.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240313/patriot-1932618283.html
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украина, киев, алексей леонков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Киев, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Аналитик рассказал о новой версии ЗРК Patriot на Украине

Леонков: американские расчеты управляют новой версией ЗРК Patriot на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США применяют на Украине новую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, которой могут управлять только американские боевые расчеты, рассказал РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков.
Он отметил, что все привыкли к громоздкому образу Patriot с пусковыми установками ракет и радиолокационными станциями, размещенными отдельно на полуприцепах, которые транспортируют тягачи. Это объектовый вариант комплекса, именно его официально поставили киевскому режиму. Такую версию комплекса, например, уничтожила ракета "Кинжал" в Киеве.
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"Однако на сегодняшний день Соединенные Штаты применяют на Украине новую версию ЗРК, у которой, в частности, транспортно-пусковые контейнеры с зенитными ракетами располагаются не на отдельных прицепах, а интегрированы на шасси боевой машины, как это давно сделано у нас (характерный пример — пусковая установка комплекса С-400). Также в новой версии на автомобильном шасси размещаются радары, командные пункты и прочие элементы системы. Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции", — сказал Леонков.
По его словам, этой версией комплекса могут управлять только расчеты, состоящие из кадровых американских военных.
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До сих пор считалось, что ВСУ используют для воздушных засад на Украине просто урезанный состав объектового варианта Patriot — две пусковых на полуприцепах и РЛС подсвета цели. Это позволяет оперативно перебрасывать его в разные места, например по железной дороге, добавил эксперт.
Теперь же стало ясно, что используется урезанный состав, но мобильной версии на колесном шасси, уточнил собеседник агентства. Таким образом, комплекс может быстро разворачиваться и сворачиваться, а также оперативно переезжать с места на место своим ходом.
Именно такая, мобильная версия комплекса Patriot недавно уничтожила ракета российского ОТРК "Искандер-М" в районе Покровска, заключил Леонков.
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