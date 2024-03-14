https://ria.ru/20240314/zemletryasenie-1932851434.html

В Черногории произошло землетрясение

В Черногории произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2024

В Черногории произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Черногории, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T06:42

2024-03-14T06:42

2024-03-14T06:42

в мире

черногория

подгорица (город)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Черногории, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 03.06 по времени UTC (06.06 мск) в 76 километрах к северу-западу от столицы страны Подгорицы с населением 236 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров, говорится в сообщении. Данные о пострадавших не приводятся.

https://ria.ru/20240313/zemletryasenie-1932800282.html

черногория

подгорица (город)

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в мире, черногория, подгорица (город), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)