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"Шанс для Запада". В Крыму прокомментировали планы ВСУ захватить Раду - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 14.03.2024 (обновлено: 11:44 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/zelenskiy-1932905281.html
"Шанс для Запада". В Крыму прокомментировали планы ВСУ захватить Раду
"Шанс для Запада". В Крыму прокомментировали планы ВСУ захватить Раду - РИА Новости, 14.03.2024
"Шанс для Запада". В Крыму прокомментировали планы ВСУ захватить Раду
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал силовое свержение Владимира Зеленского шансом для Запада выйти из украинского кризиса. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:41
2024-03-14T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал силовое свержение Владимира Зеленского шансом для Запада выйти из украинского кризиса. Ранее представитель силовых структур РФ рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом. Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ, следует из переписки на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами. "Сорвавшийся с цепи Зеленский становится для коллективного Запада все менее управляемым. Силовое свержение Зеленского с власти на фоне успешного проведения Россией СВО и отказа Киева от переговоров на реальных условиях становится для них шансом и одним из выходов в сложившейся ситуации", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, информация о попытках организовать военный переворот на Украине подтверждает, что Запад начал оказывать силовое давление на Зеленского. "В этих условиях захват власти украинскими военными вполне возможен", - считает Смирнов.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932869487.html
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в мире, украина, владимир зеленский, заур смирнов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Заур Смирнов
"Шанс для Запада". В Крыму прокомментировали планы ВСУ захватить Раду

Эксперт Смирнов назвал силовое свержение Зеленского шансом для Запада

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал силовое свержение Владимира Зеленского шансом для Запада выйти из украинского кризиса.
Ранее представитель силовых структур РФ рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом. Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ, следует из переписки на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами.
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"Сорвавшийся с цепи Зеленский становится для коллективного Запада все менее управляемым. Силовое свержение Зеленского с власти на фоне успешного проведения Россией СВО и отказа Киева от переговоров на реальных условиях становится для них шансом и одним из выходов в сложившейся ситуации", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, информация о попытках организовать военный переворот на Украине подтверждает, что Запад начал оказывать силовое давление на Зеленского.
"В этих условиях захват власти украинскими военными вполне возможен", - считает Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЗаур Смирнов
 
 
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