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Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам - РИА Новости, 14.03.2024
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16:48 14.03.2024 (обновлено: 16:56 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html
Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам
Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам - РИА Новости, 14.03.2024
Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин предложил в мае провести совместное заседание Госсовета и Совета по по стратегическому развитию и нацпроектам с участием глав... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:48
2024-03-14T16:56
общество
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил в мае провести совместное заседание Госсовета и Совета по по стратегическому развитию и нацпроектам с участием глав регионов России."И, конечно, значимую, во многом ключевую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации. В этой связи предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием глав регионов, где, думаю, будет уместно обсудить, как предстоит решать поставленные задачи, что называется, на земле, применительно к конкретным субъектам Федерации, какие дополнительные, может быть, инструменты необходимы, чтобы добиться практических, ощутимых результатов, которых ждут граждане России", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи.Президент попросил правительство до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов.
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общество, экономика, владимир путин, россия
Общество, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам

Путин предложил в мае провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил в мае провести совместное заседание Госсовета и Совета по по стратегическому развитию и нацпроектам с участием глав регионов России.
"И, конечно, значимую, во многом ключевую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации. В этой связи предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием глав регионов, где, думаю, будет уместно обсудить, как предстоит решать поставленные задачи, что называется, на земле, применительно к конкретным субъектам Федерации, какие дополнительные, может быть, инструменты необходимы, чтобы добиться практических, ощутимых результатов, которых ждут граждане России", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи.
Президент попросил правительство до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов.
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