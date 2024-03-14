https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html

Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам

Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам - РИА Новости, 14.03.2024

Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин предложил в мае провести совместное заседание Госсовета и Совета по по стратегическому развитию и нацпроектам с участием глав... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:48

2024-03-14T16:48

2024-03-14T16:56

общество

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил в мае провести совместное заседание Госсовета и Совета по по стратегическому развитию и нацпроектам с участием глав регионов России."И, конечно, значимую, во многом ключевую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации. В этой связи предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием глав регионов, где, думаю, будет уместно обсудить, как предстоит решать поставленные задачи, что называется, на земле, применительно к конкретным субъектам Федерации, какие дополнительные, может быть, инструменты необходимы, чтобы добиться практических, ощутимых результатов, которых ждут граждане России", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи.Президент попросил правительство до конца апреля определиться с основными подходами и принципами реализации новых национальных проектов.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, экономика, владимир путин, россия