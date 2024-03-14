Рейтинг@Mail.ru
Решение принято. На Западе заявили о переходе к резкому маневру на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 14.03.2024 (обновлено: 22:43 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/zapad-1933050574.html
Решение принято. На Западе заявили о переходе к резкому маневру на Украине
Решение принято. На Западе заявили о переходе к резкому маневру на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Решение принято. На Западе заявили о переходе к резкому маневру на Украине
США готовят общественное мнение американцев к будущему бегству с Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:58
2024-03-14T22:43
в мире
сша
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США готовят общественное мнение американцев к будущему бегству с Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.По его словам, в солидных западных изданиях начали появляться статьи, в которых говорится о бесперспективности дальнейшего финансирования Украины и устойчивости российской экономики к санкциям."Почему появляются все эти статьи? Думаю, что кто-то принял решение, но это точно не Байден и не Блинкен. Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту", — сказал Меркурис.Как отметил аналитик, цель таких публикаций — убедить американскую общественность и политический истеблишмент в необходимости сворачивать проект под названием "Украина".Накануне экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Соединенные Штаты, поскольку нынешняя ситуация несправедлива по отношению к американцам.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933005629.html
https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932983543.html
сша
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, украина
В мире, США, Европа, Украина
Решение принято. На Западе заявили о переходе к резкому маневру на Украине

Меркурис: США готовят американское общество к бегству с Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США готовят общественное мнение американцев к будущему бегству с Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
По его словам, в солидных западных изданиях начали появляться статьи, в которых говорится о бесперспективности дальнейшего финансирования Украины и устойчивости российской экономики к санкциям.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине
Вчера, 17:06
"Почему появляются все эти статьи? Думаю, что кто-то принял решение, но это точно не Байден и не Блинкен. Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту", — сказал Меркурис.
Как отметил аналитик, цель таких публикаций — убедить американскую общественность и политический истеблишмент в необходимости сворачивать проект под названием "Украина".
Накануне экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Соединенные Штаты, поскольку нынешняя ситуация несправедлива по отношению к американцам.
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Нужно его убить": во Франции сделали гневное заявление по Украине
Вчера, 15:52
 
В миреСШАЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала