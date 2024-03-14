https://ria.ru/20240314/zapad-1933050574.html

Решение принято. На Западе заявили о переходе к резкому маневру на Украине

Решение принято. На Западе заявили о переходе к резкому маневру на Украине - РИА Новости, 14.03.2024

Решение принято. На Западе заявили о переходе к резкому маневру на Украине

США готовят общественное мнение американцев к будущему бегству с Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:58

2024-03-14T19:58

2024-03-14T22:43

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США готовят общественное мнение американцев к будущему бегству с Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.По его словам, в солидных западных изданиях начали появляться статьи, в которых говорится о бесперспективности дальнейшего финансирования Украины и устойчивости российской экономики к санкциям."Почему появляются все эти статьи? Думаю, что кто-то принял решение, но это точно не Байден и не Блинкен. Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту", — сказал Меркурис.Как отметил аналитик, цель таких публикаций — убедить американскую общественность и политический истеблишмент в необходимости сворачивать проект под названием "Украина".Накануне экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Соединенные Штаты, поскольку нынешняя ситуация несправедлива по отношению к американцам.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933005629.html

https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932983543.html

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