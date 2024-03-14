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В Калининграде отреагировали на заявление Латвии о железном занавесе
В Калининграде отреагировали на заявление Латвии о железном занавесе - РИА Новости, 14.03.2024
В Калининграде отреагировали на заявление Латвии о железном занавесе
Создание "железного занавеса" между Россией и Прибалтикой является нарушением не только международных договоренностей, но и законов здравого смысла, так как без РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:02
2024-03-14T13:02
2024-03-14T13:30
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КАЛИНИНГРАД, 14 мар – РИА Новости. Создание "железного занавеса" между Россией и Прибалтикой является нарушением не только международных договоренностей, но и законов здравого смысла, так как без взаимодействия с РФ прибалтийские страны обречены на коллапс экономики и упадок благосостояния населения, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это словами: "Железа хватит? Или у России будут покупать?" "Подобного рода заявления руководства соседних стран нарушают не только все международные договоренности, но и законы здравого смысла. Давайте посмотрим на карту Европы. Прибалтика представляет собой логистический и экономический аппендикс, без взаимодействия с РФ обреченный на коллапс экономики и упадок (благосостояния - ред.) населения", - сказал Лысков и добавил, что, к примеру, гарантии железнодорожного транзита через Калининград заложен в базис вхождения Литвы в ЕС. По его словам, заявление премьер-министра Латвии кроме недоумения ничего не вызывает.
https://ria.ru/20240214/nato-1927363392.html
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Россия, Прибалтика, Калининград, В мире
В Калининграде отреагировали на заявление Латвии о железном занавесе
Лысков: железный занавес грозит Прибалтике коллапсом и упадком