https://ria.ru/20240314/zakharova-1933044309.html

Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском

Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском - РИА Новости, 14.03.2024

Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о "зашедшем в чужой сад" папе Римском Франциске РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:29

2024-03-14T19:29

2024-03-14T19:31

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франциск (хорхе марио бергольо)

евросоюз

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о "зашедшем в чужой сад" папе Римском Франциске из-за его слов об Украине, заявила, что такой пощечины от ЕС Святой Престол не получал никогда. Ранее Боррель в интервью испанской радиостанции RNE заявил, что призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал". "Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Посмотрите, как подло Запад перекладывает всю ответственность с себя на Украину. Украина - жертва западных безумных интриг. А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул - "именно коллективный Запад"", - заключила дипломат. Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала те высказывания расистской риторикой. Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian. Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии. По данным МИД, на Украине ожидали от папы Римского не таких призывов, а "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил". Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, мария захарова, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз