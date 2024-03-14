https://ria.ru/20240314/yemen-1932849248.html

ВС США сообщили, что уничтожили четыре БПЛА в Йемене

ВС США сообщили, что уничтожили четыре БПЛА в Йемене - РИА Новости, 14.03.2024

ВС США сообщили, что уничтожили четыре БПЛА в Йемене

Вооруженные силы США уничтожили в среду 13 марта четыре беспилотника и одну ракету "земля-воздух" в контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы) районах... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:58

2024-03-14T05:58

2024-03-14T05:58

в мире

сша

красное море

йемен

вооруженные силы сша

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920866846_64:135:603:438_1920x0_80_0_0_7b79717df9c6dffa7e7b4507957418ea.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы США уничтожили в среду 13 марта четыре беспилотника и одну ракету "земля-воздух" в контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы) районах Йемена, поскольку они представляли угрозу торговому судоходству и американским военным кораблям в регионе, заявило в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Центральное командование ВС США успешно уничтожило четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету земля-воздух в контролируемых хуситами районах Йемена. Было определено, что это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в сообщении на странице CENTCOM в социальной сети Х. Уточняется, что хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету в сторону Аденского залива, однако она не задела никакие суда. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240314/khusity-1932840663.html

https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html

сша

красное море

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, красное море, йемен, вооруженные силы сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене