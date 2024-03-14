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ВС США сообщили, что уничтожили четыре БПЛА в Йемене - РИА Новости, 14.03.2024
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05:58 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/yemen-1932849248.html
ВС США сообщили, что уничтожили четыре БПЛА в Йемене
ВС США сообщили, что уничтожили четыре БПЛА в Йемене - РИА Новости, 14.03.2024
ВС США сообщили, что уничтожили четыре БПЛА в Йемене
Вооруженные силы США уничтожили в среду 13 марта четыре беспилотника и одну ракету "земля-воздух" в контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы) районах... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:58
2024-03-14T05:58
в мире
сша
красное море
йемен
вооруженные силы сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы США уничтожили в среду 13 марта четыре беспилотника и одну ракету "земля-воздух" в контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы) районах Йемена, поскольку они представляли угрозу торговому судоходству и американским военным кораблям в регионе, заявило в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Центральное командование ВС США успешно уничтожило четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету земля-воздух в контролируемых хуситами районах Йемена. Было определено, что это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в сообщении на странице CENTCOM в социальной сети Х. Уточняется, что хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету в сторону Аденского залива, однако она не задела никакие суда. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240314/khusity-1932840663.html
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в мире, сша, красное море, йемен, вооруженные силы сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Красное море, Йемен, Вооруженные силы США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
ВС США сообщили, что уничтожили четыре БПЛА в Йемене

ВС США сообщили, что уничтожили четыре беспилотника и одну ракету в Йемене

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы США уничтожили в среду 13 марта четыре беспилотника и одну ракету "земля-воздух" в контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы) районах Йемена, поскольку они представляли угрозу торговому судоходству и американским военным кораблям в регионе, заявило в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Центральное командование ВС США успешно уничтожило четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету земля-воздух в контролируемых хуситами районах Йемена. Было определено, что это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в сообщении на странице CENTCOM в социальной сети Х.
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Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник
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Уточняется, что хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету в сторону Аденского залива, однако она не задела никакие суда.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреСШАКрасное мореЙеменВооруженные силы СШААнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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