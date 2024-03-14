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Украинские СМИ сообщил о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщил о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские СМИ сообщил о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:39
2024-03-14T23:39
2024-03-14T23:39
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, в регионе объявлена воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской и Винницкой областях. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала "Общественное", который ссылается на корреспондентов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщил о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне тревоги