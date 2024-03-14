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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 14.03.2024
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале, что город подвергся ракетному обстрелу, слышны звуки взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:39
2024-03-14T15:39
2024-03-14T15:39
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале, что город подвергся ракетному обстрелу, слышны звуки взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. "Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы", - написал он. Сигнал воздушной тревоги на данный момент звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе