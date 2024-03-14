https://ria.ru/20240314/vzryvy-1932980879.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 14.03.2024

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале, что город подвергся ракетному обстрелу, слышны звуки взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:39

2024-03-14T15:39

2024-03-14T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале, что город подвергся ракетному обстрелу, слышны звуки взрывов на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. "Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы", - написал он. Сигнал воздушной тревоги на данный момент звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина