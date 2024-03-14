https://ria.ru/20240314/vzryv-1932956570.html

Жительница Белгорода рассказала, как ее внучка получила травму при взрыве

Жительница Белгорода рассказала, как ее внучка получила травму при взрыве - РИА Новости, 14.03.2024

Жительница Белгорода рассказала, как ее внучка получила травму при взрыве

Жительница Белгорода Любовь Куцевалова рассказала РИА Новости, что из-за взрывов в четверг в ее квартире выбило стекла, попадали фотографии, а внучка от... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:21

2024-03-14T14:21

2024-03-14T14:21

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Жительница Белгорода Любовь Куцевалова рассказала РИА Новости, что из-за взрывов в четверг в ее квартире выбило стекла, попадали фотографии, а внучка от взрывной волны получила травму ноги. Куцевалова беседовала с корреспондентом агентства в одной из комнат в квартире на первом этаже дома по Донецкой улице. "Внучка лежала со своим планшетом на диване, а оно как бахнет. А я в другой комнате была, там у нас полетели все фотографии, со стеклами. Бегу, кричу. Внучка ногу сильно ушибла. Перелома нет, но ушиб сильный", - рассказала Куцевалова, уточнив, что девочку возили к врачу. По ее словам, в квартире от взрывов разбиты стекла, на окнах выбило замки, они не закрываются. Но власти очень оперативно отреагировали и временно закрыли окна фанерой, добавила собеседница. В четверг Белгород и другие территории региона подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших в Белгороде, несколько жителей получили ранения.

https://ria.ru/20240314/obstrel-1932860093.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина