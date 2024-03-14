https://ria.ru/20240314/vzryv-1932956570.html
Жительница Белгорода рассказала, как ее внучка получила травму при взрыве
Жительница Белгорода рассказала, как ее внучка получила травму при взрыве - РИА Новости, 14.03.2024
Жительница Белгорода рассказала, как ее внучка получила травму при взрыве
Жительница Белгорода Любовь Куцевалова рассказала РИА Новости, что из-за взрывов в четверг в ее квартире выбило стекла, попадали фотографии, а внучка от... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:21
2024-03-14T14:21
2024-03-14T14:21
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Жительница Белгорода Любовь Куцевалова рассказала РИА Новости, что из-за взрывов в четверг в ее квартире выбило стекла, попадали фотографии, а внучка от взрывной волны получила травму ноги. Куцевалова беседовала с корреспондентом агентства в одной из комнат в квартире на первом этаже дома по Донецкой улице. "Внучка лежала со своим планшетом на диване, а оно как бахнет. А я в другой комнате была, там у нас полетели все фотографии, со стеклами. Бегу, кричу. Внучка ногу сильно ушибла. Перелома нет, но ушиб сильный", - рассказала Куцевалова, уточнив, что девочку возили к врачу. По ее словам, в квартире от взрывов разбиты стекла, на окнах выбило замки, они не закрываются. Но власти очень оперативно отреагировали и временно закрыли окна фанерой, добавила собеседница. В четверг Белгород и другие территории региона подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших в Белгороде, несколько жителей получили ранения.
https://ria.ru/20240314/obstrel-1932860093.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Жительница Белгорода рассказала, как ее внучка получила травму при взрыве
Жительница Белгорода рассказала, что ее внучка от взрывной волны повредила ногу
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Жительница Белгорода Любовь Куцевалова рассказала РИА Новости, что из-за взрывов в четверг в ее квартире выбило стекла, попадали фотографии, а внучка от взрывной волны получила травму ноги.
Куцевалова беседовала с корреспондентом агентства в одной из комнат в квартире на первом этаже дома по Донецкой улице.
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"Внучка лежала со своим планшетом на диване, а оно как бахнет. А я в другой комнате была, там у нас полетели все фотографии, со стеклами. Бегу, кричу. Внучка ногу сильно ушибла. Перелома нет, но ушиб сильный", - рассказала Куцевалова, уточнив, что девочку возили к врачу.
По ее словам, в квартире от взрывов разбиты стекла, на окнах выбило замки, они не закрываются. Но власти очень оперативно отреагировали и временно закрыли окна фанерой, добавила собеседница.
В четверг Белгород и другие территории региона подверглись обстрелам со стороны ВСУ
. Губернатор Вячеслав Гладков
сообщил о двух погибших в Белгороде, несколько жителей получили ранения.
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