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Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах

Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах - РИА Новости, 14.03.2024

Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T23:50

2024-03-14T23:50

2024-03-14T23:50

сша

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дональд трамп

эммануэль макрон

выборы президента сша — 2024

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ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США.В интервью телеканалу France 2 Макрона спросили, может ли Трамп сыграть роль посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным."Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки", — ответил Макрон.

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

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сша, в мире, дональд трамп, эммануэль макрон, выборы президента сша — 2024