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Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах
Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах
Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:50
2024-03-14T23:50
2024-03-14T23:50
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ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США.В интервью телеканалу France 2 Макрона спросили, может ли Трамп сыграть роль посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным."Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки", — ответил Макрон.
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сша, в мире, дональд трамп, эммануэль макрон, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Выборы президента США — 2024
Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах
Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах президента США