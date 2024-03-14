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Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
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23:50 14.03.2024
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Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах
Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах
Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:50
2024-03-14T23:50
сша
в мире
дональд трамп
эммануэль макрон
выборы президента сша — 2024
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ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США.В интервью телеканалу France 2 Макрона спросили, может ли Трамп сыграть роль посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным."Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки", — ответил Макрон.
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
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сша, в мире, дональд трамп, эммануэль макрон, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Выборы президента США — 2024
Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах

Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах президента США

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США.
В интервью телеканалу France 2 Макрона спросили, может ли Трамп сыграть роль посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
"Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки", — ответил Макрон.
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
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СШАВ миреДональд ТрампЭммануэль МакронВыборы президента США — 2024
 
 
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