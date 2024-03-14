https://ria.ru/20240314/vybory-1933074354.html

Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России

Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 14.03.2024

Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента, сделав это в электронном формате. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T23:16

2024-03-14T23:16

2024-03-14T23:30

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента, сделав это в электронном формате.Первые участки на выборах президента открылись 08.00 (23.00 мск) на Камчатке и Чукотке."Как и обещал, принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться – сегодня мы выбираем будущее нашей страны!", - написал Солодов в Telegram-канале.Он опубликовал соответствующий скрин из мобильного телефона, из которого следует, что он принял участие в дистанционном электронном голосовании.Правительство Камчатского края сообщило, что уже утром Солодов вместе семьей прибыл на избирательный участок №21.В свою очередь корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как Солодов отдал свой голос, находясь на избирательном участке, но использовав для участия в ДЭГ свой мобильный телефон.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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