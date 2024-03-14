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Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:16 14.03.2024 (обновлено: 23:30 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vybory-1933074354.html
Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России
Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 14.03.2024
Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента, сделав это в электронном формате. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:16
2024-03-14T23:30
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
камчатский край
россия
политика
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента, сделав это в электронном формате.Первые участки на выборах президента открылись 08.00 (23.00 мск) на Камчатке и Чукотке."Как и обещал, принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться – сегодня мы выбираем будущее нашей страны!", - написал Солодов в Telegram-канале.Он опубликовал соответствующий скрин из мобильного телефона, из которого следует, что он принял участие в дистанционном электронном голосовании.Правительство Камчатского края сообщило, что уже утром Солодов вместе семьей прибыл на избирательный участок №21.В свою очередь корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как Солодов отдал свой голос, находясь на избирательном участке, но использовав для участия в ДЭГ свой мобильный телефон.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240314/vyborami-1933074225.html
камчатский край
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выборы президента рф, камчатский край, россия, политика, камчатка
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Камчатский край, Россия, Политика, Камчатка
Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России

Губернатор Камчатского края первым из глав регионов проголосовал на выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПеред началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента, сделав это в электронном формате.
Первые участки на выборах президента открылись 08.00 (23.00 мск) на Камчатке и Чукотке.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
"Как и обещал, принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться – сегодня мы выбираем будущее нашей страны!", - написал Солодов в Telegram-канале.
Он опубликовал соответствующий скрин из мобильного телефона, из которого следует, что он принял участие в дистанционном электронном голосовании.
Правительство Камчатского края сообщило, что уже утром Солодов вместе семьей прибыл на избирательный участок №21.
В свою очередь корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как Солодов отдал свой голос, находясь на избирательном участке, но использовав для участия в ДЭГ свой мобильный телефон.
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента
Вчера, 23:15
 
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