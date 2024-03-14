https://ria.ru/20240314/vybory-1933067603.html

США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России

США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России - РИА Новости, 14.03.2024

США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России

Госдепартамент США заявил, что не признает легитимности выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T22:03

2024-03-14T22:03

2024-03-14T22:03

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что не признает легитимности выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму, заявил пресс-секретарь госдепа Мэттью Миллер. Подобное заявление в предыдущие годы звучало и перед другими выборами. Российские власти неоднократно отмечали, что Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какой из стран. По словам Миллера, США, вопреки результатам референдумов, на которых подавляющее большинство этих регионов высказалось за присоединение к России, считают эти регионы частью Украины. "США не признают и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов", - сказал он на брифинге. Он также попытался напугать ответственностью "в том числе тех, кто выступает наблюдателями на выборах". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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в мире, россия, владимир путин, оон, государственный департамент сша, украина, сша