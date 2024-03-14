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США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:03 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vybory-1933067603.html
США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России
США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России - РИА Новости, 14.03.2024
США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России
Госдепартамент США заявил, что не признает легитимности выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:03
2024-03-14T22:03
выборы президента россии — 2024
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что не признает легитимности выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму, заявил пресс-секретарь госдепа Мэттью Миллер. Подобное заявление в предыдущие годы звучало и перед другими выборами. Российские власти неоднократно отмечали, что Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какой из стран. По словам Миллера, США, вопреки результатам референдумов, на которых подавляющее большинство этих регионов высказалось за присоединение к России, считают эти регионы частью Украины. "США не признают и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов", - сказал он на брифинге. Он также попытался напугать ответственностью "в том числе тех, кто выступает наблюдателями на выборах". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, россия, владимир путин, оон, государственный департамент сша, украина, сша
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Владимир Путин, ООН, Государственный департамент США, Украина, США
США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России

Госдеп: США не признают легитимности выборов в новых регионах РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР
Член избирательной комиссии на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Член избирательной комиссии на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что не признает легитимности выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму, заявил пресс-секретарь госдепа Мэттью Миллер.
Подобное заявление в предыдущие годы звучало и перед другими выборами. Российские власти неоднократно отмечали, что Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какой из стран.
По словам Миллера, США, вопреки результатам референдумов, на которых подавляющее большинство этих регионов высказалось за присоединение к России, считают эти регионы частью Украины.
"США не признают и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов", - сказал он на брифинге.
Он также попытался напугать ответственностью "в том числе тех, кто выступает наблюдателями на выборах".
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияВладимир ПутинООНГосударственный департамент СШАУкраинаСША
 
 
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