США заявили, что не признают легитимности выборов в новых регионах России
Госдеп: США не признают легитимности выборов в новых регионах РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР
Член избирательной комиссии на выездном голосовании в Северодонецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ЛНР
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что не признает легитимности выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму, заявил пресс-секретарь госдепа Мэттью Миллер.
Подобное заявление в предыдущие годы звучало и перед другими выборами. Российские власти неоднократно отмечали, что Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какой из стран.
По словам Миллера, США, вопреки результатам референдумов, на которых подавляющее большинство этих регионов высказалось за присоединение к России, считают эти регионы частью Украины.
"США не признают и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов", - сказал он на брифинге.
Он также попытался напугать ответственностью "в том числе тех, кто выступает наблюдателями на выборах".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".