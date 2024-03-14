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ЦИК передал МИД данные о россиянах, которые будут голосовать за рубежом - РИА Новости, 14.03.2024
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20:48 14.03.2024
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ЦИК передал МИД данные о россиянах, которые будут голосовать за рубежом
ЦИК передал МИД данные о россиянах, которые будут голосовать за рубежом - РИА Новости, 14.03.2024
ЦИК передал МИД данные о россиянах, которые будут голосовать за рубежом
Центральная избирательная комиссия России передала министерству иностранных дел данные об избирателях, которые будут голосовать на выборах президента РФ на... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:48
2024-03-14T20:48
россия
политика
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России передала министерству иностранных дел данные об избирателях, которые будут голосовать на выборах президента РФ на участках за рубежом, сообщил РИА Новости член ЦИК Павел Андреев. Председатель ЦИК Элла Памфилова в понедельник сообщала, что свыше 47 тысяч избирателей подали заявления для голосования на участках за границей через сервис "Мобильный избиратель". "Мы видим, что число наших граждан, которые пошли по этому пути, весьма велико, и это, конечно, очень интересная статистика. Мы передали эту информацию МИД РФ, который сейчас сможет чуть более гибко, основываясь в том числе на этих цифрах, выстроить работу своих участков в предстоящие дни голосования", - сказал Андреев РИА Новости. Механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданину РФ, обладающему активным избирательным правом на соответствующих выборах, проголосовать на любом выбранном им избирательном участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства, а также дистанционно через интернет, если дистанционное электронное голосование предусмотрено в регионе избирателя. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Россия, Политика, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
ЦИК передал МИД данные о россиянах, которые будут голосовать за рубежом

ЦИК передал МИД данные о россиянах, которые проголосуют на выборах за рубежом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПеред началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России передала министерству иностранных дел данные об избирателях, которые будут голосовать на выборах президента РФ на участках за рубежом, сообщил РИА Новости член ЦИК Павел Андреев.
Председатель ЦИК Элла Памфилова в понедельник сообщала, что свыше 47 тысяч избирателей подали заявления для голосования на участках за границей через сервис "Мобильный избиратель".
"Мы видим, что число наших граждан, которые пошли по этому пути, весьма велико, и это, конечно, очень интересная статистика. Мы передали эту информацию МИД РФ, который сейчас сможет чуть более гибко, основываясь в том числе на этих цифрах, выстроить работу своих участков в предстоящие дни голосования", - сказал Андреев РИА Новости.
Механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданину РФ, обладающему активным избирательным правом на соответствующих выборах, проголосовать на любом выбранном им избирательном участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства, а также дистанционно через интернет, если дистанционное электронное голосование предусмотрено в регионе избирателя.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
РоссияПолитикаЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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