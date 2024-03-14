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ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР

ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР - РИА Новости, 14.03.2024

ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР

В Центризбиркоме надеются, что выборы президента РФ в Приднестровье пройдут спокойно, однако отмечают там проблемы с безопасностью на участках, рассказал член... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:47

2024-03-14T18:47

2024-03-14T18:47

выборы президента россии — 2024

молдавия

совет федерации рф

цик рф

политика

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Центризбиркоме надеются, что выборы президента РФ в Приднестровье пройдут спокойно, однако отмечают там проблемы с безопасностью на участках, рассказал член ЦИК Павел Андреев. "С точки зрения безопасности на участках в Приднестровье - это прямо очень горячий вопрос. Будем надеяться, что там все пройдёт спокойно и благополучно, и наши граждане, которых там очень много, смогут принять участие в выборах президента и исполнить свой гражданский долг. Тем более, что с точки зрения вопросов безопасности для суверенитета Молдовы это никаких угроз не несет", - отметил Андреев РИА Новости. Он добавил, что с точки зрения принудительного закрытия избирательных штабов официальные власти Молдовы не контролируют территорию Приднестровья. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15 , 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

молдавия

приднестровская молдавская республика

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молдавия, совет федерации рф, цик рф, политика, приднестровская молдавская республика