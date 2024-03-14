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ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:47 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vybory-1933036932.html
ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР
ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР - РИА Новости, 14.03.2024
ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР
В Центризбиркоме надеются, что выборы президента РФ в Приднестровье пройдут спокойно, однако отмечают там проблемы с безопасностью на участках, рассказал член... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:47
2024-03-14T18:47
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цик рф
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Центризбиркоме надеются, что выборы президента РФ в Приднестровье пройдут спокойно, однако отмечают там проблемы с безопасностью на участках, рассказал член ЦИК Павел Андреев. "С точки зрения безопасности на участках в Приднестровье - это прямо очень горячий вопрос. Будем надеяться, что там все пройдёт спокойно и благополучно, и наши граждане, которых там очень много, смогут принять участие в выборах президента и исполнить свой гражданский долг. Тем более, что с точки зрения вопросов безопасности для суверенитета Молдовы это никаких угроз не несет", - отметил Андреев РИА Новости. Он добавил, что с точки зрения принудительного закрытия избирательных штабов официальные власти Молдовы не контролируют территорию Приднестровья. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15 , 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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молдавия, совет федерации рф, цик рф, политика, приднестровская молдавская республика
Выборы президента России — 2024, Молдавия, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Политика, Приднестровская Молдавская Республика
ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР

Член ЦИК Андреев рассказал о проблемах с безопасностью на участках в ПМР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПеред началом открытия информационного центра ЦИК России
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Перед началом открытия информационного центра ЦИК России
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Центризбиркоме надеются, что выборы президента РФ в Приднестровье пройдут спокойно, однако отмечают там проблемы с безопасностью на участках, рассказал член ЦИК Павел Андреев.
"С точки зрения безопасности на участках в Приднестровье - это прямо очень горячий вопрос. Будем надеяться, что там все пройдёт спокойно и благополучно, и наши граждане, которых там очень много, смогут принять участие в выборах президента и исполнить свой гражданский долг. Тем более, что с точки зрения вопросов безопасности для суверенитета Молдовы это никаких угроз не несет", - отметил Андреев РИА Новости.
Он добавил, что с точки зрения принудительного закрытия избирательных штабов официальные власти Молдовы не контролируют территорию Приднестровья.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15 , 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024МолдавияСовет Федерации РФЦИК РФПолитикаПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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