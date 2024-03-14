https://ria.ru/20240314/vybory-1933036932.html
ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР
ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР - РИА Новости, 14.03.2024
ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР
В Центризбиркоме надеются, что выборы президента РФ в Приднестровье пройдут спокойно, однако отмечают там проблемы с безопасностью на участках, рассказал член... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:47
2024-03-14T18:47
2024-03-14T18:47
выборы президента россии — 2024
молдавия
совет федерации рф
цик рф
политика
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932950812_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_e3239a9a7bff6b9ad4d9701002c63e90.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Центризбиркоме надеются, что выборы президента РФ в Приднестровье пройдут спокойно, однако отмечают там проблемы с безопасностью на участках, рассказал член ЦИК Павел Андреев. "С точки зрения безопасности на участках в Приднестровье - это прямо очень горячий вопрос. Будем надеяться, что там все пройдёт спокойно и благополучно, и наши граждане, которых там очень много, смогут принять участие в выборах президента и исполнить свой гражданский долг. Тем более, что с точки зрения вопросов безопасности для суверенитета Молдовы это никаких угроз не несет", - отметил Андреев РИА Новости. Он добавил, что с точки зрения принудительного закрытия избирательных штабов официальные власти Молдовы не контролируют территорию Приднестровья. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15 , 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932950812_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_34efd480362b117726c59348bde1d327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, совет федерации рф, цик рф, политика, приднестровская молдавская республика
Выборы президента России — 2024, Молдавия, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Политика, Приднестровская Молдавская Республика
ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР
Член ЦИК Андреев рассказал о проблемах с безопасностью на участках в ПМР