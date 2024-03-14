https://ria.ru/20240314/vybory-1933031858.html

ЦИК рассказал о сложностях с российскими выборами в странах Прибалтики

ЦИК рассказал о сложностях с российскими выборами в странах Прибалтики - РИА Новости, 14.03.2024

ЦИК рассказал о сложностях с российскими выборами в странах Прибалтики

Проблемы с голосованием на выборах президента РФ возникают в странах Прибалтики, где идёт давление на граждан России, рассказал член ЦИК Павел Андреев РИА... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:23

2024-03-14T18:23

2024-03-14T18:23

выборы президента россии — 2024

россия

прибалтика

польша

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Проблемы с голосованием на выборах президента РФ возникают в странах Прибалтики, где идёт давление на граждан России, рассказал член ЦИК Павел Андреев РИА Новостям. "Проблемы возникают в странах Прибалтики прежде всего. Там идёт давление на наших соотечественников, которые планируют и хотят принять участие в голосовании на территории дипмиссий", - сказал Андреев агентству. Член ЦИК добавил, что россияне в Польше, Литве, Латвии и Эстонии задаются вопросом, могут ли они проголосовать онлайн. Однако такая возможность сегодня недоступна из-за соображений безопасности на фоне хакерских атак и других угроз инфраструктуре в сфере информационной безопасности. "ЦИК совместно с избирательными комиссиями в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях организовали возможность в районах, прилегающих к пунктам пересечения границы, соответственно с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, голосование на территории РФ", - отметил Андреев. В ЦИК надеются, что права российских граждан в этих четырех странах не будут нарушены и для них не будет никаких ограничений на пересечении границы, принятии участия в голосовании и обратного возвращения, заключил Андреев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240214/vybory-1927163881.html

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россия, прибалтика, польша, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире, выборы президента рф