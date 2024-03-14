В ЕС высказались о признании результатов выборов в России
Стано: решение о признании результатов выборов в РФ остается за странами ЕС
Подготовка к президентским выборам в России. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Решение о признании результатов президентских выборов в России остается за странами-членами Евросоюза, заявил в четверг официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Западные страны все активнее пытаются вмешаться в выборы президента РФ, призывая не признавать итоги голосования, а также активизируют работу с радикалами для попыток организации противоправных акций, отмечали ранее в комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. Отмечалось, что в феврале было опубликовано совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, в котором говорится, что эти страны не будут "признавать проведение" президентских выборов и их результаты в ряде российских регионов, схожее заявление было опубликовано и от лица лидеров стран G7.
"Решение о признании или непризнании выборов остается за странами-членами, после того как мы увидим весь процесс", - сказал Стано в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии.
Он заявил, что ЕК не комментирует выборы до их проведения, однако подчеркнул, что ЕС не будет признавать результаты голосования в ряде российских регионов.
Накануне Европарламент заявил, что не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это иронично заметила, что запомнит это обещание, "теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.