https://ria.ru/20240314/vybory-1932982926.html

В ЕС высказались о признании результатов выборов в России

В ЕС высказались о признании результатов выборов в России - РИА Новости, 14.03.2024

В ЕС высказались о признании результатов выборов в России

Решение о признании результатов президентских выборов в России остается за странами-членами Евросоюза, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:49

2024-03-14T15:49

2024-03-14T15:49

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Решение о признании результатов президентских выборов в России остается за странами-членами Евросоюза, заявил в четверг официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Западные страны все активнее пытаются вмешаться в выборы президента РФ, призывая не признавать итоги голосования, а также активизируют работу с радикалами для попыток организации противоправных акций, отмечали ранее в комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. Отмечалось, что в феврале было опубликовано совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, в котором говорится, что эти страны не будут "признавать проведение" президентских выборов и их результаты в ряде российских регионов, схожее заявление было опубликовано и от лица лидеров стран G7. "Решение о признании или непризнании выборов остается за странами-членами, после того как мы увидим весь процесс", - сказал Стано в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии. Он заявил, что ЕК не комментирует выборы до их проведения, однако подчеркнул, что ЕС не будет признавать результаты голосования в ряде российских регионов. Накануне Европарламент заявил, что не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это иронично заметила, что запомнит это обещание, "теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, выборы президента рф