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Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах - РИА Новости, 14.03.2024
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13:15 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vybory-1932938170.html
Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах
Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах
Из Испании, Германии и Нидерландов поступает массированная рассылка "докладов" о выборной кампании в РФ, которые сочиняют уехавшие в Европу граждане, заявила... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:15
2024-03-14T13:15
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Из Испании, Германии и Нидерландов поступает массированная рассылка "докладов" о выборной кампании в РФ, которые сочиняют уехавшие в Европу граждане, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Я уже сказала, в основном они все сейчас за границей сочиняют, сидят там все... То есть, они вот дистанционно задействованы во всем этом спектакле, с безопасного, как они думают, расстояния. Кто у нас, вот, я бы так сказала, из Испании, фамилию просто не буду называть. Сейчас как раз он сам из Удмуртии... основался один такой, типа электорального юриста. Теперь он в Испании, в общем-то, неплохо живёт и оттуда ведёт массированную рассылку", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Глава ЦИК РФ добавила, что в рассылке подобных обращений также задействованы Нидерланды и Германия. "То есть, они сами сочиняют... потом это тиражируют, потом на основании этого пишут аналитические доклады, а потом эти СМИ, как по команде, рассказывают, как все плохо. Отработанная технология... Есть здесь единственное оружие наше - это факты, открытость, чистота быстро реагировать, и показывать, как есть на самом деле, и разоблачать", - добавила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, испания, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Испания, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах

Памфилова заявила о массированной рассылке из Европы фейковых докладов о выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Из Испании, Германии и Нидерландов поступает массированная рассылка "докладов" о выборной кампании в РФ, которые сочиняют уехавшие в Европу граждане, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Я уже сказала, в основном они все сейчас за границей сочиняют, сидят там все... То есть, они вот дистанционно задействованы во всем этом спектакле, с безопасного, как они думают, расстояния. Кто у нас, вот, я бы так сказала, из Испании, фамилию просто не буду называть. Сейчас как раз он сам из Удмуртии... основался один такой, типа электорального юриста. Теперь он в Испании, в общем-то, неплохо живёт и оттуда ведёт массированную рассылку", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
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Глава ЦИК РФ добавила, что в рассылке подобных обращений также задействованы Нидерланды и Германия.
"То есть, они сами сочиняют... потом это тиражируют, потом на основании этого пишут аналитические доклады, а потом эти СМИ, как по команде, рассказывают, как все плохо. Отработанная технология... Есть здесь единственное оружие наше - это факты, открытость, чистота быстро реагировать, и показывать, как есть на самом деле, и разоблачать", - добавила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаИспанияРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФВыборы президента РФ
 
 
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