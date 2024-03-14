https://ria.ru/20240314/vybory-1932938170.html

Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах

Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах - РИА Новости, 14.03.2024

Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах

Из Испании, Германии и Нидерландов поступает массированная рассылка "докладов" о выборной кампании в РФ, которые сочиняют уехавшие в Европу граждане, заявила... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:15

2024-03-14T13:15

2024-03-14T13:15

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Из Испании, Германии и Нидерландов поступает массированная рассылка "докладов" о выборной кампании в РФ, которые сочиняют уехавшие в Европу граждане, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Я уже сказала, в основном они все сейчас за границей сочиняют, сидят там все... То есть, они вот дистанционно задействованы во всем этом спектакле, с безопасного, как они думают, расстояния. Кто у нас, вот, я бы так сказала, из Испании, фамилию просто не буду называть. Сейчас как раз он сам из Удмуртии... основался один такой, типа электорального юриста. Теперь он в Испании, в общем-то, неплохо живёт и оттуда ведёт массированную рассылку", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Глава ЦИК РФ добавила, что в рассылке подобных обращений также задействованы Нидерланды и Германия. "То есть, они сами сочиняют... потом это тиражируют, потом на основании этого пишут аналитические доклады, а потом эти СМИ, как по команде, рассказывают, как все плохо. Отработанная технология... Есть здесь единственное оружие наше - это факты, открытость, чистота быстро реагировать, и показывать, как есть на самом деле, и разоблачать", - добавила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, испания, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф