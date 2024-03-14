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Памфилова рассказала об обращениях в ЦИК по нарушениям на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:48 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vybory-1932909263.html
Памфилова рассказала об обращениях в ЦИК по нарушениям на выборах
Памфилова рассказала об обращениях в ЦИК по нарушениям на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова рассказала об обращениях в ЦИК по нарушениям на выборах
С начала избирательной кампании в Центризбирком поступило 9,5 тысяч письменных обращений, из которых 351 были реальными сведениями о потенциальных нарушениях,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:48
2024-03-14T11:48
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С начала избирательной кампании в Центризбирком поступило 9,5 тысяч письменных обращений, из которых 351 были реальными сведениями о потенциальных нарушениях, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "С начала избирательной кампании к нам поступило 9591 обращение, из них, мы посмотрели, 1357 содержат сведения о возможных нарушениях. И вот когда тщательно проверили все эти 1357 обращений, выявили, что 351 из них - это реальные сведения о возможных нарушениях", — сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, элла памфилова, цик рф, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Россия, Выборы президента РФ
Памфилова рассказала об обращениях в ЦИК по нарушениям на выборах

Памфилова: с начала избирательной кампании в ЦИК поступило 9,5 тысячи обращений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С начала избирательной кампании в Центризбирком поступило 9,5 тысяч письменных обращений, из которых 351 были реальными сведениями о потенциальных нарушениях, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"С начала избирательной кампании к нам поступило 9591 обращение, из них, мы посмотрели, 1357 содержат сведения о возможных нарушениях. И вот когда тщательно проверили все эти 1357 обращений, выявили, что 351 из них - это реальные сведения о возможных нарушениях", — сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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