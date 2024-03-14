https://ria.ru/20240314/vybory-1932909263.html

Памфилова рассказала об обращениях в ЦИК по нарушениям на выборах

Памфилова рассказала об обращениях в ЦИК по нарушениям на выборах - РИА Новости, 14.03.2024

Памфилова рассказала об обращениях в ЦИК по нарушениям на выборах

С начала избирательной кампании в Центризбирком поступило 9,5 тысяч письменных обращений, из которых 351 были реальными сведениями о потенциальных нарушениях,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:48

2024-03-14T11:48

2024-03-14T11:48

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С начала избирательной кампании в Центризбирком поступило 9,5 тысяч письменных обращений, из которых 351 были реальными сведениями о потенциальных нарушениях, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "С начала избирательной кампании к нам поступило 9591 обращение, из них, мы посмотрели, 1357 содержат сведения о возможных нарушениях. И вот когда тщательно проверили все эти 1357 обращений, выявили, что 351 из них - это реальные сведения о возможных нарушениях", — сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, элла памфилова, цик рф, россия, выборы президента рф