https://ria.ru/20240314/vybory-1932897268.html

ЦИК заявил о беспрецедентном нарушении избирательных прав россиян на Западе

ЦИК заявил о беспрецедентном нарушении избирательных прав россиян на Западе - РИА Новости, 14.03.2024

ЦИК заявил о беспрецедентном нарушении избирательных прав россиян на Западе

В западных странах идет беспрецедентное нарушение прав рядовых российских граждан, в том числе ограничение избирательных прав, заявила председатель... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:28

2024-03-14T11:28

2024-03-14T11:28

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

цик рф

выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В западных странах идет беспрецедентное нарушение прав рядовых российских граждан, в том числе ограничение избирательных прав, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Проходит это все в условиях беспрецедентно циничного нарушения прав рядовых, подчеркну, рядовых российских граждан. Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели... А рядовые граждане здесь при чем? У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф