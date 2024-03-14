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ЦИК заявил о беспрецедентном нарушении избирательных прав россиян на Западе
ЦИК заявил о беспрецедентном нарушении избирательных прав россиян на Западе - РИА Новости, 14.03.2024
ЦИК заявил о беспрецедентном нарушении избирательных прав россиян на Западе
В западных странах идет беспрецедентное нарушение прав рядовых российских граждан, в том числе ограничение избирательных прав, заявила председатель... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:28
2024-03-14T11:28
2024-03-14T11:28
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В западных странах идет беспрецедентное нарушение прав рядовых российских граждан, в том числе ограничение избирательных прав, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Проходит это все в условиях беспрецедентно циничного нарушения прав рядовых, подчеркну, рядовых российских граждан. Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели... А рядовые граждане здесь при чем? У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
ЦИК заявил о беспрецедентном нарушении избирательных прав россиян на Западе
Памфилова: на Западе идет беспрецедентное нарушение избирательных прав россиян
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В западных странах идет беспрецедентное нарушение прав рядовых российских граждан, в том числе ограничение избирательных прав, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Проходит это все в условиях беспрецедентно циничного нарушения прав рядовых, подчеркну, рядовых российских граждан. Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели... А рядовые граждане здесь при чем? У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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